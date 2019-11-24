SPOR

Bülent Uygun açıkladı! Kadro dışı...

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.11.2019 18:13 | Son Güncelleme

Sivasspor mağlubiyetinin ardından konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Yönetim kuruluna bazı teklifler ileteceğim. Kadro dışı olacak. Bu şerefli formayı giymek ve mücadele etmek isteyenlerle bu yola devam edeceğiz” dedi.

Bülent Uygun açıkladı! Kadro dışı...

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, maç sonu düzenlediği basın toplantısında, söyleyecek söz bulamadığını belirterek, "Takım olarak radikal kararlar almak zorunda olduğumuz düşüncesindeyim. 3 haftadır Kayseri’deyim. Malum ben geldiğimizde hiç galibiyeti olmayan bir takımın yaşadığı kaos, problemler, entrikalar her türlü sıkıntı yaşandığı bir ortam gösterildi. İşlerin düzeltilmesi konusunda biz elimizden geldiği kadarıyla fedakarlık yapmak, takım için mücadeleye devam etmek istesek de bazı arkadaşlarımız şu an itibarıyla Futbol Federasyonu'na zaten alacaklarına karşılık sözleşmelerinin fesih edilmesi için başvurmuş. Bazıları da performansları yeterli olmadığı için bazı sıkıntıları yaşamış durumdayız. Yönetim kuruluna bazı tekliflerde bulunacağım. Kadro dışı kalmaları konusunu ileteceğim. Kayserispor formasını giymek isteyen bu onurlu mücadeleyi vermek isteyenlerle yolumuza devam edeceğiz. Daha sorunlu takımlarla karşılaştık ve inanan oyuncularla başarıyı yakaladık" dedi.

BÜLENT UYGUN: BU KADAR RUHSUZLUK OLMAZ

Uygun, Sivasspor'u tebrik ettiğini söyleyerek, "Güzel kadrosuyla hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Biz 7 sakat ve bazı inanmayanlarla bu kadar performans sergiledik. Şapkayı önümüze koyup düşüneceğiz. Hak eden hak ettiğini alacak. Bir an önce karar almakta fayda var. Devre arasına kadar bekleme düşüncem vardı. Bu kadar ruhsuzluk olmaz. Oynamak istemeyen çıkar gider. Ben 52 yaşındayım, onlardan daha çok ruhumu ortaya koyar oynarım" diye konuştu.

ÇALIMBAY: TEK DÜŞÜNCEMİZ KAYSERİSPOR'DU

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Kayserispor maçı öncesi takım olarak güzel bir konum yakaladıklarına işaret ederek şöyle konuştu: "Önemli olan bunu iyi bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyordu. Kayseri'nin bulunduğu konum nedeniyle zor maç olacağını biliyorduk. Bundan 2 hafta önce Fenerbahçe'yi yenen bir takımdı. Oynadığımız en zor maçlardan biri diye baktık. Milli maç arasında konuştuğumuz tek şey Kayserispor maçıydı. Maçın başından sonuna kadar mücadeleden kopmadan oyun oynamamız gerekiyordu. Maça 90 dakika hükmeden takım bizdik. Oyuncularım 90 dakika disiplinden kopmadı. Çok pozisyona girdik. Şimdiye kadar oynadığımız hiçbir maçta bu kadar net pozisyona girmemiştik. Yediğimiz gol bize şok etkisi yarattı. Defans arkadaşlarımızla çalıştığımız bir pozisyondan gol yedik. Devre arasını konuşmalarımız yaptık ve ikinci golü bulduk. Sonra rakibimiz kalemizde gol ararken pozisyonlar bulup, skoru bulduk. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Oyuncularımız taraftarlarımızı gördüğünde 'bu taraftar için mücadele edelim' diye konuştular. Takımımı tebrik ederim."

Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Pınar Karşıyaka: 66-75Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Pınar Karşıyaka: 66-75
Afjet Afyonspor - GMG Kırklarelispor: 2-2Afjet Afyonspor - GMG Kırklarelispor: 2-2
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bülent uygun Rıza Çalımbay

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrası kavga çıktı!

Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrası kavga çıktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trabzon'da kazanan çıkmadı

Trabzon'da kazanan çıkmadı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Maçtan sonra Twitter'da tartıştılar!

Maçtan sonra Twitter'da tartıştılar!

Rodrigues transferi FIFA'lık oldu!

Rodrigues transferi FIFA'lık oldu!

Okuyucu Yorumları 7 yorum
feneri yenerken iyiydi keyfin yerindeydi ama ne olduuuuuu
Yılın maçını fb ye karşı yapanlar hep kaybeder Antalya Alanya kayseri daha iyi günleriniz adam gibi her takıma karşı böyle oynayın
Bu çocuğu futbolculuğunda da sevmezdim..
hangi kulüpte oynuyordu bu arkadaş
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

İşte F.Bahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi

Saffet Sancaklı: Futbolseverlere kötü bir haberim var; Türk futbolunda deniz bitti

''Futbolseverlere kötü bir haberim var''

ÖZET | Gaziantep FK: 3 - Kayserispor: 0 maç sonucu

Gaziantep 3 puanı 3 golle aldı!

ÖZET | Gençlerbirliği 3-1 Göztepe maç sonucu

Gençlerbirliği, Göztepe'nin serisini bozdu!

ÖZET | Çaykur Rizespor 0-3 Kasımpaşa maç sonucu

Kasımpaşa 3 puanı 3 golle aldı!

Ersin Düzen'den Arda Turan ve Beşiktaş iddiası

Arda Turan sürprizi! Transfer açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.