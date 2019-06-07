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İstikbal Mobilya Kayserispor, Mensah için 3,6 milyon euro ödeyecek

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 07.06.2019 16:46 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Bernard Mensah transferi için Atletico Madrid'e ne kadar ödeyeceği ortaya çıktı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Mensah için 3,6 milyon euro ödeyecek

Geçen sezon kadrosunda kiralık olarak bulundurduğu Bernard Mensah'ı bu sezon bonservisi ile transfer eden İstikbal Mobilya Kayserispor'un İspanyol ekibi Atletico Madrid ile hangi şartlarda anlaştığı öğrenildi.

Mensah'ı kiralık veya bedelsiz göndermek istemeyen İspanya'nın Atletico Madrid takımının 5 Milyon Avro bonservis bedeli istediği Bernard Mensah için 3.6 Milyon Avro karşılığı anlaşma sağlandı. İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü, bu rakamı 3 yılda ödeyecek ve her yıl İspanyol kulübüne 1.2 Milyon Avro ödeme yapacak.

Sarı Kırmızılı kulüp, geçtiğimiz günlerde Bernard Mensah ile 3 yıllık sözleşme yapmıştı.

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İstikbal Mobilya Kayserispor bernard mensah

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