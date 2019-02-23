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İstikbal Mobilya Kayserispor Nurettin Korkmaz ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 23.02.2019 16:00 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor’da 2002 doğumlu Nurettin Korkmaz 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç yıldız yarın oynanacak olan Atiker Konyaspor maçı kafilesinde yer aldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor Nurettin Korkmaz ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın beğendiği 16 yaşındaki genç isim Nurettin Korkmaz A takım kadrosunda. Sarı-Kırmızılı takımın U-17 Takım kaptanı olan Nurettin Korkmaz bu sezon ilk kez A takım kadrosunda yer alacak. Oynadığı futbolla birçok kulübün dikkatini çeken Nurettin Korkmaz, Hikmet Karaman’ın raporu üzerine profesyonel yapıldı. Yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak olan Atiker Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması saat 16.00’da başlayacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nurettin Korkmaz Spor Toto Süper Lig İstikbal Mobilya Kayserispor

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