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İstiklal Marşı'nın 104. yılı: Okullarda programlar gerçekleştirildi…

12.03.2025 15:34
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İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Manisa’nın Selendi ve Sarıgöl ilçelerinde de büyük bir coşkuyla kutlandı. İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törenler, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

İstiklal Marşı'nın 104. yılı: Okullarda programlar gerçekleştirildi…

Etkinlikler, öğrencilerin şiir okumaları, tiyatro gösterileri ve anma konuşmalarıyla renklenirken, İstiklal Marşı’nın yazarı Ersoy’u Mehmet Akif Ersoy’u anma törenleri düzenlendi.

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SELENDİ'DEKİ İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ PROGRAMI

Selendi'deki Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen programa Kaymakam Tarık Safa Kahveci, Belediye Başkan Murat Daban, daire müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Günün anlamıyla ilgili konuşmayı programın organizatörlüğünü yapan Fatih Ortaokulu Müdürü Kazım Tokkaş yaptı.

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Tokkaş konuşmasında, asil milletin bağımsızlık ruhunu ölümsüzleştiren İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de TBMM tarafından milli marş olarak kabul edilişinin yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve sevincini yaşadıklarını belirtti. Konuşmanın ardından İstiklal Marşının video gösterimi, şiirlerin okunması, Fatih Ortaokulu öğrencilerinin tiyatro ve sahne gösterileri yapıldı. Program yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin protokol üyeleri tarafından takdim edilmesiyle sona erdi.

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SARIGÖL’DE İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ PROGRAMI

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında anlamlı bir program düzenledi. Törene, İlçe Kaymakamı Halil Dalak, Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Program, şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın hep bir ağızdan okunmasıyla başladı. Günün anlamını vurgulayan açılış konuşmasını Okul Müdürü Feray Turan gerçekleştirdi.

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Etkinlikte öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy’un dizelerinden ilhamla şiirler okudu ve şairin hayatını ile İstiklal Marşı’nın yazım sürecini konu alan etkileyici bir tiyatro gösterisi sundu. Sarıgöl halkıyla yapılan ve Mehmet Akif Ersoy’un yaşamı ile İstiklal Marşı’na dair soruların yer aldığı video röportaj, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Ayrıca, ilçedeki okullar arasında düzenlenen yarışmalarda başarı elde eden öğrenciler, ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı. Program, milli birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan coşkulu anlarla sona erdi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
istiklal marşı İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Manisa
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