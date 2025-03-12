İstiklal Marşı'nın Kabulünün 104. Yıl Dönümü coşkuyla kutlandı

İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 104. yıl dönümü, tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Ayvalık'ta yapılan törende Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenlerinden Sabahat Mirzanlı Çetin tarafından yapıldı.

Törende; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yavuz, gaziler, daire amirleri, siyasi partilerle, sivili toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu.

"KURTULUŞ SAVAŞI'MIZIN SONUNDA ORDUMUZUN KAZANDIĞI ZAFER, İSTİKLAL MARŞI'MIZLA MÜHÜRLENMİŞTİR"

İstiklal Marşı'nın kabulünün 104 yıldönümünü toplum olarak gururla kutladığımızı vurgulayan Çetin, "Bugün ayrıca İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla andığımız bir gün. 12 Mart; İstiklal Marşımız ve ulusal kimliğimizin ve özgürlüğümüzün simgesi haline geldiği bir tarihtir. İstiklal Marşı'mız, milli mücadelenin en sıcak günlerinde, Batı Cephe'sinde 1. İnönü Muharebesi sürerken, Ankara'da Mehmet Akif Ersoy'un çok zor şartlarda kaleme aldığı en önemli eseridir. İstiklal Marşı, büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden milletimizin gururunu, bağımsızlık sevdasını ve vatan sevgisini yansıtan eseridir. Türk Milleti'nin varoluş mücadelesini, istiklal ve hürriyet arayışını ifade ederken, aynı zamanda birlik ve beraberlik duygularını da pekiştirir. Marşın içeriğinde, imkansızlıklar içerisindeki milletimizin ve ordumuzun gösterdiği kahramanlık dile getirilirken, aynı zamanda milli değerlerimiz ve ideallerimiz ifade edilmiştir. Kurtuluş Savaşı'mızın sonunda ordumuzun kazandığı zafer, İstiklal Marşı'mızla mühürlenmiştir" ifadelerini kullandı.

PROGRAM, İSTİKLAL MARŞI'NIN YAZILIŞ SÜRECİNİ ANLATAN PİYES İLE SONA ERDİ

Ayvalık Zübeyde Hanım MTAL öğretmenlerinden Sabahat Mirzanlı Çetin'in konuşmasının ardından İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birinci ve ikinci olan öğrenciler tarafından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla süren tören; ilçe genelinde yapılan şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verilmesi, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı video gösterimi, şiirler ve İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini anlatan piyes ile sona erdi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır