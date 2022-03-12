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  4. İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

12.03.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiklal Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe sporcular ve gençler katıldı

İSTANBUL (AA) - İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde etkinlik düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü nedeniyle Beyoğlu Belediyesinin düzenlediği etkinlik, şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatının son dönemini geçirdiği Mısır Apartmanı'nın önünde gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Beyoğlu Gençlik Merkezi'nden kortej halinde hareket eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile milli sporcular ve gençler, ellerinde bayraklarla Mısır Apartmanı önüne geldi. Burada kurulan platformda gençler tarafından İstiklal Marşı'nın 10 kıtası okundu.

Organizasyon, coşkulu görüntülere sahne oldu.

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Anahtar Kelimeler:
istiklal marşı Beyoğlu Mehmet akif Ersoy

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