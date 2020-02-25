İsveç 87-80 Türkiye (Maç Sonucu) Türkiye Avrupa Şampiyonası elemelerinde ikinci yenilgisini aldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2021 Elemeleri D Grubu ikinci maçında deplasmanda İsveç'e 87-80 mağlup olarak ikinci yenilgisini aldı.
SALON: Globe
HAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya), Sergei Beliakov (Rusya), Vojciech Liszka (Polonya)
İSVEÇ: Czerapowicz 12, Hakanson 23, Lindqvist 11, Lofberg 14, Magarity 13, Borg 6, Engstrom 2, Spires 4, Pantzar 2
TÜRKİYE: Doğuş, Metecan 10, Melih 17, Sertaç 23, Buğrahan 10, Berkan 11, Semih 6, Tolga, Göksenin 3, Kartal
1'İNCİ PERİYOT: 18-20
İLK YARI: 47-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-55
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