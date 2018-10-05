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İsveç basınından olay yaratacak iddia

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.10.2018 07:41 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun ikinci hafta maçında İsveç ekibi Malmö'nün Beşiktaş'ı 2-0 yenmesi ülke basınında geniş yer buldu.

İsveç basınından olay yaratacak iddia

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Aftonbladet, "Malmö kazandı" başlığıyla duyurduğu haberde, İsveç ekibinin taraftarlarının Beşiktaş kalecisi Loris Karius'u geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool formasıyla yediği iki hatalı golü hatırlatarak baskı altına aldığını ve bunun sonucunda da Alman file bekçisinin ilk golü hatalı yediğini belirtti.

Haberde, maçtan sonra basın mensuplarının bu durumu anımsatmasına ilişkin, Karius'un "Bunları düşünmedim, umrumda değil" diyerek kısa bir cevap verdiği kaydedildi.

"Malmö'ye para kazandıran güzel galibiyet" başlığını atan Expressen gazetesi ise İsveç ekibinin, yıldızlar topluluğu Beşiktaş'ı yenmenin sevincini yaşadığını aktardı.

"Pepe ne zaman saha içinde bize hakaretli konuşmaya başladı, ardından iki gol geldi"

Beşiktaş galibiyetiyle Malmö'nün hem 3 puan hem de 5,6 milyon kron bonus kazandığı vurgulanan haberde, Malmö futbolcusu Arnor Traustason'un "Pepe ne zaman saha içinde bize hakaretli konuşmaya başladı, ardından iki gol geldi" ifadesine yer verildi.

İsveç devlet televizyonu SVT de "Malmö'den çok konuşulacak galibiyet" başlığı altında, "Malmö, Türkiye'nin büyük kulübü Beşiktaş'ı yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin en çok konuşulacak galibiyetine imza attı." değerlendirilmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş isveç malmö pepe

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