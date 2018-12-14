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İsveç basınından Quaresma'ya aptal benzetmesi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.12.2018 09:57 | Son Güncelleme

İsveç ekibi Malmö'nün, Beşiktaş'ı İstanbul'da 1-0 yenerek bir üst tura çıkması, ülke basınında geniş yer buldu. Aftonbladet, "Quaresma aptalca bir faulle oyundan atıldı ve Malmö’nün işi kolaylaştı" yazdı.

İsveç basınından Quaresma'ya aptal benzetmesi

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Aftonbladet, “Malmö’den Beşiktaş sansasyonu” başlığıyla duyurduğu haberde, İsveç ekibinin bir üst tura çıkmasının yanında 10 milyon kron (yaklaşık 1 milyon avro) para kazandığı paylaşıldı.

Malmö’nün tur için mutlaka kazanması gereken maçta Beşiktaş gibi önemli bir takımı yenmeyi başardığı belirtilen haberde, “Quaresma aptalca bir faulle oyundan atıldı ve Malmö’nün işi kolaylaştı” ifadelerine yer verdi.

Expressen gazetesi ise, ”Dev maçta Malmö sonuca gitti.” başlığını kullanırken, ölüm kalım maçında Malmö’nün zoru başardığı kaydedildi. Haberde, Türkiye’nin önemli takımlarından Beşiktaş’ın, ilk yarı öne geçecek pozisyonlar yakalamasına rağmen, bu fırsatları değerlendiremediği ve ikinci yarı sahneye çıkan Antonsson’un golüyle siyah-beyazlı tribünlerin sessizliğe büründüğü aktarıldı.

Haberde, maçın tek golünü atan Marcus Antonsson’ın açıklamalarına da yer verildi. Antonsson, ”Doğru zamanda doğru yerde bulundum. Daha sonra topu yerden yuvarladım ve gol oldu. Çok mutluyum.” yorumunu yaptı.

Dagens Nyheter gazetesinde ise, “Malmö sürpriz galibiyetle işi bitirdi.” başlığı altında, “Malmö, Türkiye’nin büyük kulübü Beşiktaş’ı yenerek, UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin en çok konuşulacak galibiyetine imza atıp, bir üst tura çıktı.” değerlendirmesinde bulunuldu.

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