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İsveç'te futbol liglerinin 14 Haziran'da başlaması planlanıyor

FUTBOL HABERLERİ  | 22.04.2020 15:08 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) ve İkinci Futbol Ligi'nin (Superettan) 14 Haziran'da başlaması planlanıyor.

İsveç'te futbol liglerinin 14 Haziran'da başlaması planlanıyor

Allsvenskan'dan yapılan açıklamada, 32 kulüp başkanının video konferansla yaptığı toplantıda liglerin 14 Haziran'da başlatılması konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Maçların seyircili oynatılmasının istendiği ancak bunun için hükümetin direktiflerinin takip edileceği açıklandı. İsveç ligleri kış şartlarının ağır geçmesi sebebiyle normalde nisan ayında başlayıp, kasım ayında sona eriyor. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle liglerin başlama tarihi ertelenmişti.

Öte yandan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün en son açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1765'e, virüsü taşıyanların sayısı da 15 bin 322'e çıktı. Salgında 14 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği öğrenildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs İsveç Birinci Futbol Ligi İkinci Futbol Ligi Allsvenskan

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