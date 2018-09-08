İsveç - Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçını Jesus Manzano yönetecek

Solna kentindeki Friends Arena'da oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek.
Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado Rodriguez ve Juan Yuste üstlenirken, dördüncü hakem Inigo Preieto Lopez de Cerain olacak.
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