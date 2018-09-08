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İsveç - Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçını Jesus Manzano yönetecek

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 08.09.2018 17:27 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İsveç ile 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hakemleri açıklandı

İsveç - Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçını Jesus Manzano yönetecek

Solna kentindeki Friends Arena'da oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek.

Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado Rodriguez ve Juan Yuste üstlenirken, dördüncü hakem Inigo Preieto Lopez de Cerain olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye isveç UEFA Uluslar Ligi Jesus Gil Manzano

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