İsveç'teki seçimler için Konya'daki hemşerilerinden oy istiyor

MELİKE KESKİN - HÜSEYİN ORDULU - İsveç'te ırkçılıkla ve İslamofobi ile mücadele etmek için parti kuran Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, baba ocağı Konya'nın Kulu ilçesinde gurbetçilerin oyunu alabilmek için seçim çalışması yürütüyor.

Yaklaşık 20 yıldır İsveç'te yaşayan Yüksel, kurduğu partiyle 24 Ağustos-11 Eylül'de yapılacak İsveç genel ve yerel seçimlerine katılacak.

Türkiye'den İsveç'e en çok göç veren Konya'nın Kulu ilçesinde geçen yıl cadde cadde, sokak sokak gezerek hemşerilerinden oy isteyen Yüksel, bu yıl seçim çalışmalarını uzaktan sürdürüyor. Kulu sokaklarında billboardlara kendisini ve partisini tanıtan afişler astırarak oy isteyen Yüksel, bir taraftan da İsveç'te ekibiyle seçim çalışması yapıyor, gurbetçilerle görüşüyor.

Reklam panolarına asılan Genel Başkan Mikail Yüksel ile Arap, Kürt, Boşnak, Somali ve İsveç uyruklulardan oluşan parti yönetiminin fotoğraflarının yanı sıra "Başta Sosyal Demokratlar olmak üzere, terör örgütleriyle iş birliği yapan ve Müslüman oyları ile Müslümanlara baskı yapan partilere oy vermeyin. Sadece 23 bin oy ile İsveç Meclisine girebiliriz. Geleceğin için oyunu mutlaka kullan." yazıları dikkati çekiyor.

- "Dengeyi sağlayan parti olabiliriz"

Yaklaşık 23 bin oyla, yüzde 4 barajını geçerek İsveç Meclisine girebilecek olan 2 çocuk babası 39 yaşındaki Yüksel, zoom üzerinden AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nüans Partisinde (Partiet Nyans), çok kültürlü bir yönetim oluşturduklarını, seçimden umutlu olduklarını söyledi.

Hemşerilerinden destek görmekten memnuniyet duyduğunu anlatan Yüksel, "Nüans Partisi, başta İslamofobi olmak üzere ırkçılıkla mücadeleyi kendisine ana hedef edinmiş, İsveç’in en yeni ve en çok konuşulan partisidir. 24 Ağustos -11 Eylül tarihleri arasında yapılacak yerel ve genel seçimlere katılıyoruz. Tek seçim bölgesinden alacağımız 23 bin oyla meclise girebilir, dengeyi sağlayan parti olabiliriz." ifadesini kullandı.

Yüksel, her kesimden oy istediğini belirterek şöyle konuştu:

"Bizim partimiz terörle arasına mesafe koymuş İsveç'in tek Türkiye dostu partisidir. İsveç'te 150 binin üzerinde Türkiye kökenli vatandaşımız yaşıyor, bunun 50 binin üzerinde kısmı benim memleketim olan Kulu kökenli. Seçim çalışmalarımızı bu yıl da Kulu'ya taşıdık. İlçeyi partimizin afişleriyle süsledik. Umut ediyorum ki hemşerilerim sandığa giderler, oylarını kullanırlar. Hepsinin oylarına talibim."

- "Mikail kardeşimizi sonunu kadar destekliyoruz"

Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver de İsveç'e en çok göç veren bölge olduklarını, bugün yaklaşık 60 bin Kululunun bu ülkede yaşadığını söyledi.

İsveç'te nüfus yoğunluğunun Kululular için avantaj olduğunu vurgulayan Ünver şunları kaydetti:

"İsveç'te potansiyelimiz çok yüksek. Hemşerilerimizden Mikail Yüksel, İsveç'te genel ve yerel seçimlere katılmak üzere yola çıktı. Biz de Kulu'da yaşayan insanlar ve Kulu Belediyesi olarak Mikail kardeşimizi sonuna kadar destekliyoruz. İsveç'te yaşayan bütün vatandaşlarımızın da Mikail Yüksel kardeşimize destek vereceğine eminiz. Nüans Partisi inşallah ırkçılığın önündeki en büyük engel olarak bütün dünyaya meydan okuyacak şekilde ortaya çıkmış vaziyette."

- "Bu şekilde giderse başaracağına inanıyorum"

İsveç'in Stockholm şehrinde yaşayan Abdulkadir Korkmaz da 2 aylık tatilini memleketi Kulu'da geçireceğini dile getirdi.

İsveç'te 38 yıldır yaşadığını orada bir taksi şirketine sahip olduğunu aktaran Korkmaz şöyle devam etti:

"Mikail kardeşimizin kurduğu partiyi uzaktan takip ediyorum. Gerçekten takip ettiğim kadarıyla da çok başarılı buluyorum. Oradaki yabancılar arasından bu kadar başarılı bir organizasyon ortaya çıkacağını gerçekten tahmin etmiyordum. Şu anda çok iyi gidiyor. Sadece Türkler arasında değil, diğer yabancı topluluklar arasında da organize şekilde seçim çalışması yapıyor. İsveç’te 2 milyona yakın yabancı var. Eğer bu şekilde giderse başaracağına inanıyorum. Biz de bütün kalbimizle destekliyoruz."

İsveç'te yaşayan Mehmet Akalın da "Ben İsveç'te hiçbir partiye oy vermedim ama Mikail'e oyumu veririm. Bir de benim orada tanıdığım çok. Arkadaşlara da Mikail'in kartını dağıtıyoruz. Arkadaşlara da Mikail'e oy vermelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

İlçede esnaflık yapan, İsveç'teki 8 yıllık gurbet hayatını sonlandırmış Muttalip Yılmaz da zamanın birlik, beraberlik ve dayanışma zamanı olduğunu belirterek "Mecliste bir sessiz çoğunluğun sesi olmayı Mikail'in başaracağına yürekten inanıyorum. Kendisine bu yolda başarılar diliyorum" dedi.

