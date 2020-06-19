İsveç'ten getirilen Türk hastadan immün plazma bağışı

Değerlerinin dengelenmesi ve Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasının ardından 11 Mayıs'ta taburcu edilen Gülüşken, Antalya'ya geldi. Burada da bir müddet tedavi edilen Gülüşken, sağlığına kavuşunca, Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezine giderek immün plazma bağışında bulundu.

Ankara Şehir Hastanesinde bir süre yoğun bakım ünitesinde kalan Gülüşken'in yapılan tıbbi değerlendirmesinde, Kovid-19 hastalığının yanı sıra karaciğerinde fonksiyon bozukluğu olduğu ve diyabet değerlerinin yüksek çıktığı tespit edildi.

Kovid-19 teşhisi konulan ve sağlık durumu ağırlaşınca kızları Samira ve Leyla'nın sosyal medyadan yayımladığı yardım çağrısının karşılık bulması sonucu 47 yaşındaki Gülüşken ile çocukları Emir Ali, Samira ve Mahmut, 26 Nisan'da Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - İsveç 'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve sağlık durumu ağırlaşınca ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken, sağlığına kavuşunca diğer hastalar da iyileşsin düşüncesiyle immün plazma bağışında bulundu.

Hastalığı atlatan kişilerin kanının, başka hastalara umut olduğunu öğrendiğini dile getiren Gülüşken, "Elhamdülillah sağlığıma kavuştum ve kan vermeye karar verdim. İnşallah başkalarına şifa olur." diye konuştu.

Herkese maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları yönünde tavsiyede bulunan Gülüşken, salgının daha fazla yayılmamasını temenni etti.

Hastalığı çok ağır yaşadığını anlatan Gülüşken, "Öksürüğüm çoktu, halsizdim, sürekli başım dönüyordu, tüm vücudum ağrıyordu, ayağa kalkmak mümkün değildi. Gerçekten çok zor bir hastalık, şakası yok. 12 günde 13 kilo verdim." dedi.

İsveç'te 12 gün hastalıkla mücadele ettiğini anlatan Gülüşken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun devreye girmesiyle tedavisinin Türkiye'de gerçekleştirildiğini kaydetti.

Emrullah Gülüşken, AA muhabirine, çok kötü bir süreç yaşadığını ve bu süreçte Türkiye'nin kendisiyle ailesine sahip çıktığını söyledi.

Tedavisi süresince kendisiyle ilgilenenlere teşekkür eden Gülüşken, bu dönemde Türkiye'nin farkını çok daha iyi anladıklarını kaydetti.

Gülüşken, şunları söyledi:

"Öncelikle Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Dünyanın hiçbir yerinde benzeri olmayan bir ülkeye sahibiz. Başında da Cumhurbaşkanımız var. Nerede yaşarsak yaşayalım, onun sayesinde kendimizi güvende hissediyoruz. Onunla ne kadar gurur duysak azdır. Allah onu başımızdan eksik etmesin."

- "Bir kişi tek bağışla, iki kişiye umut oluyor"

Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Tufan Ertop da başta Emrullah Gülüşken olmak üzere tüm bağışçılara teşekkür etti.

Kovid-19 hastalığını yenen birçok kişinin bilinçli ve gönüllü olarak immün plazma bağışında bulunduğunu aktaran Ertop, bu kişilerin, hastalığın pençesinden kurtulamayan insanlara umut olduklarını söyledi.

Bağışçılardan alınan immün plazmaya laboratuvarda testler uygulandığını ve çıkan sonuçlara göre talep eden hastanelere ulaştırıldığını anlatan Ertop, "Bir kişi tek bağışıyla iki kişiye umut oluyor. Belli aralıklarla toplamda 3 kez bağış yapabiliyorlar." diye konuştu.

Ertop, çok sayıda başvuru aldıklarını ve böylece diğer hastaların iyileşmesine vesile olduklarını sözlerine ekledi.

