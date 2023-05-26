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İşveren nasıl yazılır? İşveren ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

25.05.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde çok sayıda sözcük bulunmaktadır. Bu sözcükleri gerek konuşurken gerekse yazarken doğru bir biçimde kullanmamız gerekmektedir. Herhangi bir kelimenin yazımında yanlışlık yapıldığında o kelimenin hem manası hem de okunuş şekli bozulabilir. Türkçemizde yazım hatası yapılan sözcüklerden biri işveren kelimesidir. Peki, işveren nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

İşveren nasıl yazılır? İşveren ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

İşveren sözcüğü Türkçe kökenli bir kelime olarak ifade edilir. Bu kelime bazı yerlerde ayrı, bazı yerlerde ise birleşik yazılmış bir şekilde karşımıza çıkar. Sözcüklerin doğru yazımıyla ilgili sorgulama yaparken çoğunlukla Türk Dil Kurumunun online hizmet sunduğu yazım kılavuzu ziyaret edilir. Bu yazım kılavuzundan kelimelerin doğru yazımını kolay bir şekilde öğrenmek mümkündür.

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İşveren nasıl yazılır?

Yazım hatası adından da belli olduğu üzere yazılı iletişimlerde yapılan bir hata olarak karşımıza çıkmaktadır. Konuşma dilinde sözcükleri yanlış söylesek de çok dikkat çekmez. Ancak yazışmalarda bu hatalar ciddi şekilde öne çıkar. Dilimizde yazım kurallarına aykırı bir şekilde yazılan sözcüklerden biri işveren kelimesidir. İşveren yazımı ile ilgili kararsız kalındığında Türk Dil Kurumu imdadımıza yetişir. Bu güncel yazım kılavuzu üzerinden sorgulatma yaparak sözcüğün doğru yazılışını öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu yazım kılavuzundan bu kelimenin manası da görebilmeniz mümkündür. Bu bağlamda işveren TDK Sözlük'e göre şu anlamdadır:

  • (İsim) Bireylere maaş ya da ücret vererek iş yaptıran tüzel veya gerçek kimseler, patron

Dilimizde ayrı yazılmaması gereken ve kalıplaşmış olan çok sayıda söz öbeği bulunmaktadır. İşveren kelimesi de bu söz öbekleri arasında yer almaktadır. Kelimelerin yazımıyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen birçok kişi işveren bitişik mi yazılır sorusunun cevabını merak eder. Dil bilgisinde iki veya daha fazla sözcüğün yan yana gelip yeni bir kelime ortaya çıkarması, birleşik sözcük olarak adlandırılır. Buna göre işveren sözcüğü birleşik kelime olarak kabul edilir ve her zaman bitişik yazılır.

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İşveren ayrı mı yazılır?

Türkçemizde yeni bir ifadeyi karşılayan sözcükler çoğunlukla birleşik yazılmaktadır. İşveren kelimesi de bunlardan biridir. Bu kelimenin doğru yazılışını öğrenmek için genellikle Türk Dil Kurumunun online kelime sorgulatma imkânı tanıyan sözlük sitesine bakılır. Bu bağlamda işveren TD kurallarına göre her daim bitişik yazılması gereken bir kelimedir. Bu sözcüğün “iş veren” şeklindeki ayrı yazımı yanlıştır. Türk Dil Kurumuna göre işveren doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

  • İşveren (doğru kullanım)
  • İş veren (yanlış kullanım)
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