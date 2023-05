İşbaşı nasıl yazılır? İşbaşı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dil bilgisi kurallarına arasında yer alan yazım kuralları, Türkçemizi doğru kullanmamız açısından büyük bir öneme sahiptir. Kelimelerin yazılışında yanlışlık yapıldığında ortaya manası bozulan cümleler çıkmaktadır. İşbaşı kelimesi de yazımında sıklıkla hata yapılan sözcüklerden biridir. Bu sözcük Türkçe kökenli bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Kelimeleri kullanmadan önce güncel yazım kılavuzlarını ziyaret ederek nasıl yazıldığı hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

İşbaşı nasıl yazılır?

Türkçemiz bünyesinde pek çok farklı kelime ve ifade barındırmaktadır. Bu kelime ve ifadelerin bazı zamanlar zamanında imla hataları yapılmaktadır. İşbaşı sözcüğü de yazımında hataya rastlanılan kelimeler arasındadır. Günlük konuşma dilinde veya yazılı iletişimlerde sıkça karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. İşbaşı yazımı ile alakalı kararsız kalındığında güvenilir kaynak olarak öne çıkan Türk Dil Kurumu sözlüğü ziyaret edilebilir. Sözcüklerin yazım şekli kadar manalarının da doğru bir biçimde öğrenilmesi gerekir. Bu bağlamda Türk Dil Kurumuna göre işbaşı kelimesinin anlamı şöyledir:

(İsim) İş yapılan şirket, firma gibi yerlerde işe başlama

Dil bilgisi kurallarına göre bazı sözcüklerin ayrı, bazı sözcüklerin ise her zaman bitişik yazılması gerekir. Bu bağlamda işbaşı bitişik mi yazılır konusu öne çıkmaktadır. Bu kelime iş ve başı olmak üzere toplam iki sözcükten meydana gelir. İki ya da daha fazla kelimeden oluşan sözcüklerin yazımında çok sık kafa karışıklığı yaşanır. Mana yönünden kaynaşmış olan sözcüklerin her daim bitişik yazılması kuralı mevcuttur. Buna göre işbaşı kelimesi de her zaman birleşik yazılır.

İşbaşı ayrı mı yazılır?

İnternet ortamında çevrim içi hizmet sunan birçok yazım kılavuzu bulunur. Türk Dil Kurumu da bu yazım kılavuzlarından biridir. İşbaşı TDK kurallarına göre her zaman bitişik yazılmalıdır. Bu sözcüğün “iş başı” tarzındaki ayrı yazımı doğru değildir. Bu kelimenin ayrı ayrı yazılarak kullanılması imla hatası olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda Türk Dil Kurumuna göre işbaşı doğru yazılışı şu şekildedir: