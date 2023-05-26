EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. İşbaşı nasıl yazılır? İşbaşı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

İşbaşı nasıl yazılır? İşbaşı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

25.05.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemiz en zengin diller arasında yer almaktadır. Birbirinden farklı pek çok sözcüğü bünyesinde barındıran dilimizi doğru bir şekilde kullanmak son derece önemlidir. Kelimeleri doğru kullanmamız için öncelikli olarak yazım şekillerini bilmemiz gerekir. Günümüzde en sık imla hatasına rastlanılan sözcüklerden biri işbaşı kelimesidir. Bu sözcüğün ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı konusunda kararsız kalınmaktadır. Peki, işbaşı nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

İşbaşı nasıl yazılır? İşbaşı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dil bilgisi kurallarına arasında yer alan yazım kuralları, Türkçemizi doğru kullanmamız açısından büyük bir öneme sahiptir. Kelimelerin yazılışında yanlışlık yapıldığında ortaya manası bozulan cümleler çıkmaktadır. İşbaşı kelimesi de yazımında sıklıkla hata yapılan sözcüklerden biridir. Bu sözcük Türkçe kökenli bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Kelimeleri kullanmadan önce güncel yazım kılavuzlarını ziyaret ederek nasıl yazıldığı hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Enstrüman nasıl yazılır? Enstrüman nasıl yazılır?

İşbaşı nasıl yazılır?

Türkçemiz bünyesinde pek çok farklı kelime ve ifade barındırmaktadır. Bu kelime ve ifadelerin bazı zamanlar zamanında imla hataları yapılmaktadır. İşbaşı sözcüğü de yazımında hataya rastlanılan kelimeler arasındadır. Günlük konuşma dilinde veya yazılı iletişimlerde sıkça karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. İşbaşı yazımı ile alakalı kararsız kalındığında güvenilir kaynak olarak öne çıkan Türk Dil Kurumu sözlüğü ziyaret edilebilir. Sözcüklerin yazım şekli kadar manalarının da doğru bir biçimde öğrenilmesi gerekir. Bu bağlamda Türk Dil Kurumuna göre işbaşı kelimesinin anlamı şöyledir:

  • (İsim) İş yapılan şirket, firma gibi yerlerde işe başlama

Dil bilgisi kurallarına göre bazı sözcüklerin ayrı, bazı sözcüklerin ise her zaman bitişik yazılması gerekir. Bu bağlamda işbaşı bitişik mi yazılır konusu öne çıkmaktadır. Bu kelime iş ve başı olmak üzere toplam iki sözcükten meydana gelir. İki ya da daha fazla kelimeden oluşan sözcüklerin yazımında çok sık kafa karışıklığı yaşanır. Mana yönünden kaynaşmış olan sözcüklerin her daim bitişik yazılması kuralı mevcuttur. Buna göre işbaşı kelimesi de her zaman birleşik yazılır.

Defetmek nasıl yazılır? Defetmek nasıl yazılır?

İşbaşı ayrı mı yazılır?

İnternet ortamında çevrim içi hizmet sunan birçok yazım kılavuzu bulunur. Türk Dil Kurumu da bu yazım kılavuzlarından biridir. İşbaşı TDK kurallarına göre her zaman bitişik yazılmalıdır. Bu sözcüğün “iş başı” tarzındaki ayrı yazımı doğru değildir. Bu kelimenin ayrı ayrı yazılarak kullanılması imla hatası olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda Türk Dil Kurumuna göre işbaşı doğru yazılışı şu şekildedir:

  • İşbaşı (doğru kullanım)
  • İş başı (yanlış kullanım)
Darbetmek nasıl yazılır? Darbetmek nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başrol nasıl yazılır?Başrol nasıl yazılır?
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak? MEB 3. Dönem AÖL sınav tarihleri takvimiAÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak? MEB 3. Dönem AÖL sınav tarihleri takvimi
YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM AİS sorgulama ekranı!YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM AİS sorgulama ekranı!
Anahtar Kelimeler:
işbaşı nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

EK ÖĞRETMEN ATAMASI 2023 olacak mı? Kaç ek öğretmen ataması yapılacak? Bakan Özer'den son dakika açıklaması

EK ÖĞRETMEN ATAMASI 2023 olacak mı? Kaç ek öğretmen ataması yapılacak? Bakan Özer'den son dakika açıklaması

DGS başvuruları başladı mı? DGS sınav ücreti ne kadar, kaç TL?

DGS başvuruları başladı mı? DGS sınav ücreti ne kadar, kaç TL?

TUS tercihleri ne zaman yapılacak?

TUS tercihleri ne zaman yapılacak?

AUZEF SINAV SONUÇLARI SON DAKİKA 2023: AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

AUZEF SINAV SONUÇLARI SON DAKİKA 2023: AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

İlginizi Çekebilir

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.