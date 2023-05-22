Boy bos nasıl yazılır, boy bos yazımı nasıl olmalıdır? Boy bos mu boy pos mu, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Tarih boyunca Türkçe gelişerek ve zenginleşerek varlığını sürdürmüş bir dildir. Dilimiz farklı dillerle iletişim hâlinde olmuştur. Farklı kökenli dillerden dilimize geçen sözcükler, anlatım olarak zenginlik katmıştır. Kelime sayısı olarak fazla bir kelime haznesine sahip olan dilimiz, yazım yanlışı yapmaya oldukça müsaittir. Özellikle birleşik kelimeler ve ikilemeler yazımı konusunda sıkıntıya düşülen sözcüklerdir. Bu sözcüklerin bitişik ya da ayrı yazılması konusunda hata yapılabilir. Boy bos sözcüğü yazımı konusunda yanlışlık yapılabilen bir ikilemedir.

Boy bos nasıl yazılır?

İkilemeler genel olarak yazımı konusunda sorun yaşanan sözcüklerdir. Bu sözcüklerin bitişik mi ayrı mı yazıldığı araştırılan bir husustur. İkilemeler eş veya zıt anlamlı sözcüklerden oluşur. Bazı durumlarda ise bir kelime anlamlı olup diğer kelime ona uyumlu bir anlamsız kelime ile tamamlanabilir. Boy bos ikilemesinde boy anlamlı bir kelime olup bos ona uyumlu bir kelime olarak eşlik etmiştir. Boy bos TDK sözlüğüne göre vücudun yapısı olarak biçimi, eğin, kesim, geçerlilik değer anlamlarına gelmektedir. Boy bos ikilemesi günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Boy bos doğru yazılışı ayrı şekilde olup “boy bos” şeklinde olmalıdır.

Boy bos mu boy pos mu?

İkilemeler yazımı konusunda en çok hata ile karşılaşılan sözcüklerdir. Boy bos ikilemesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan ve uzun boy gibi bir anlama gelen bir ikilemedir. Boy bos yazımı genel olarak karıştırılan bir ikilemedir. Boy pos şeklinde yazım ikilemenin yanlış bir yazımıdır. Genel olarak en çok boy pos şeklindeki yazımla karıştırılır. Boy bos TDK’ye göre “boy bos” olarak yazılmalıdır.