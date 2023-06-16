İsviçre'de bisiklet yarışında korkunç kaza! Gino Mader öldü mü, neden öldü? Gino Mader kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı?

Gino Mader hakkında son dakika açıklamasında bulunuldu. Yarış sırasında kaza geçiren ünlü bisikletçinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği aktarıldı. Basında yer alan haberlerin ardından Gino Mader vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, Gino Mader hakkında merak edilenler...

GİNO MADER NEDEN ÖLDÜ?

Gino Mader, İsviçre'de bugün yapılan bisiklet yarışının 5. turunda kaza geçirdi. Bir su birikintisinin içinde bulunan Mader, ilk yardımla hayata döndürüldürüldükten sonra helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Konuya ilişkin acı haber dakikalar sonra geldi. Mader'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı.

GİNO MADER KİMDİR?

Gino Mader 4 Ocak 1997 yılında dünyaya geldi.

Gino Mader, UCI WorldTeam Bahrain Victorious adına yarışmaktaydı.

GİNO MADER'İN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Yolda profesyonelleşmeden önce Mäder, 2016 UEC Avrupa Pist Şampiyonası'nda takım takip etkinliğinde yarışan üst düzey bir bisikletçiydi.[5] UCI WorldTeam Team Dimension Data ile 2019'da tamamen profesyonel oldu.[6] Ekim 2020'de, 2020 Vuelta a España için başlangıç listesinde seçildi.

2021 Paris-Nice'in 7. etabında Mäder, kaçışın bir parçasıydı ve neredeyse etabı kazanacaktı. Ancak, son 50 metrede yakalandı ve Primož Roglič tarafından geride bırakıldı. O etap için savaşçılık ödülü verildi.

2021 Giro d'Italia'nın altıncı etabında kaçışın bir parçasıydı, uzun süre kaçış gerçekleştirdikten sonra, kaçış grubundan yaptığı atakla etabı kazandı.

