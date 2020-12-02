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İsviçre ekibi Servette, Gael Clichy’yi kadrosuna kattı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 02.12.2020 18:59 | Son Güncelleme

İsviçre ekibi Servette, son olarak Başakşehir forması giyen Gael Clichy’yi kadrosuna kattı.

İsviçre ekibi Servette, Gael Clichy’yi kadrosuna kattı

Üç sezon formasını giydiği Başakşehir ile sözleşmesi geçen yaz sona eren ve takımdan ayrılan Gael Clichy’nin yeni adresi belli oldu.

Yaklaşık altı aydır boşta olan Fransız sol bek, İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Servette ile 18 aylık sözleşme imzaladı.

Yeni kulübünün internet sitesine konuşan tecrübeli futbolcu, “Benim için heyecan verici bir meydan okuma. Bu takıma tecrübemle katkı sağlayıp, sahada her şeyimi vermeyi umuyorum” ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Arsenal, Manchester City ve Başakşehir formaları giyen Clichy, Türkiye kariyerinde 113 maçta görev yapmıştı.

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