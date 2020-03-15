İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Dominique Blanc, koronavirüse yakalandı

Federasyondan yapılan açıklamada, boğaz ağrısı ve öksürük şikayetinin ardından 70 yaşındaki Blanc'a yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Federasyon binasının bugünden itibaren hizmete ara verdiği ve gerekli tedbirleri almaları için çalışanların konuyla ilgili bilgilendirildiği ifade edildi.
Blanc, Mart başında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen 44. UEFA Kongresi'ne katılmıştı.
Trabzonspor'un konuğu Başakşehir
Ferrari fabrikasını kapattı
F.Bahçe'de son 17 yılın en uzun galibiyet özlemi
Flaş! Talisca'dan Beşiktaş'a mesaj
Bülent Korkmaz: 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz anlamlıydı
Zeki Murat Göle: Çok büyük utanç duyuyorum
Efsane kulüp 3. Lige düştü
Mustafa Cengiz açıkladı: Bir oyuncumuz ateşlendi
Mancini'den virüs uyarısı
Yıldız oyuncudan mesaj: Sezon iptal edilmeli
Türk Telekom Stadı koronavirüsüne karşı ilaçlandı
Beşiktaş taraftarından virüs önlemi
Bundesliga'ya koronavirüs engeli
F.Bahçe'nin Frey'i kiraladığı takımda koronavirüs vakası
Arsenal Teknik Direktörü koronavirüse yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum