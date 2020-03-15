İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Dominique Blanc, koronavirüse yakalandı

Federasyondan yapılan açıklamada, boğaz ağrısı ve öksürük şikayetinin ardından 70 yaşındaki Blanc'a yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Federasyon binasının bugünden itibaren hizmete ara verdiği ve gerekli tedbirleri almaları için çalışanların konuyla ilgili bilgilendirildiği ifade edildi.

Blanc, Mart başında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen 44. UEFA Kongresi'ne katılmıştı.

