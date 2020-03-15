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İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Dominique Blanc, koronavirüse yakalandı

FUTBOL HABERLERİ  | 15.03.2020 17:18 | Son Güncelleme

İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Dominique Blanc'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.

İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Dominique Blanc, koronavirüse yakalandı

Federasyondan yapılan açıklamada, boğaz ağrısı ve öksürük şikayetinin ardından 70 yaşındaki Blanc'a yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Federasyon binasının bugünden itibaren hizmete ara verdiği ve gerekli tedbirleri almaları için çalışanların konuyla ilgili bilgilendirildiği ifade edildi.

Blanc, Mart başında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen 44. UEFA Kongresi'ne katılmıştı.

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isviçre futbol federasyonu

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