İsviçre Milli Kadın Futbol Takımı'nın Luzern U15 Erkek Takımı'ndan yediği fark ortaya çıktı! İsviçre Federasyonu skorun saklanmasını istemişti...

İsviçre Kadınlar Milli Takımı, Luzern U15 erkek futbol takımına 7-1 yenildi. Sonucun paylaşılmasını istemeyen İsviçre Milli Takımı, Luzern futbolcusunun paylaşımı sonrası yenilgisinin ortaya çıktığını öğrendi.

U15 ERKEK FUTBOL TAKIMINDAN TARİHİ FARK

Dünyanın en güçlü Kadın Milli Takımları arasında gösterilen İsviçre Milli Takımı, Luzern'in U15 takımından 7 gol birden yiyince sosyal medyada ortalık karıştı.

PAYLAŞILMASINI İSTEMEDİLER! LUZERN'İN GENÇ OYUNCUSU PAYLAŞTI

İsviçre Federasyonu, kulüp ile federasyon arasında yapılan bir anlaşma uyarınca gizli kalması gereken skoru saklamaya çalıştı ancak Luzern'den bir futbolcu, sonucu sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlayınca gerçek ortaya çıktı.

TAKIMIN YILDIZI ALISHA LEHMANN

Kadın futbolunun en önemli oyuncuları arasında gösterilen Alisha Lehmann'ın da yer aldığı İsviçre Milli Takımı'nın aldığı skor sosyal medyada görenleri bir hayli şaşırttı.