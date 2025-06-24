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İsviçre Milli Kadın Futbol Takımı'nın Luzern U15 Erkek Takımı'ndan yediği fark ortaya çıktı! İsviçre Federasyonu skorun saklanmasını istemişti...

İsviçre Kadın Futbol Milli Takımı, Luzern U-15 Erkek Futbol Takımı'na hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilen mücadelede, 15 yaş altı Luzern ekibi, İsviçre Kadın Futbol Takımını 7-1 mağlup etti. Yapılan anlaşmaya göre bu maçın sonucu gizli tutulacaktı. Ancak Luzern'den bir futbolcu sonucu sosyal medya hesabından yayınlayınca ortalık karıştı.

İsviçre Milli Kadın Futbol Takımı'nın Luzern U15 Erkek Takımı'ndan yediği fark ortaya çıktı! İsviçre Federasyonu skorun saklanmasını istemişti...
Emre Şen

İsviçre Kadınlar Milli Takımı, Luzern U15 erkek futbol takımına 7-1 yenildi. Sonucun paylaşılmasını istemeyen İsviçre Milli Takımı, Luzern futbolcusunun paylaşımı sonrası yenilgisinin ortaya çıktığını öğrendi.

U15 ERKEK FUTBOL TAKIMINDAN TARİHİ FARK

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Dünyanın en güçlü Kadın Milli Takımları arasında gösterilen İsviçre Milli Takımı, Luzern'in U15 takımından 7 gol birden yiyince sosyal medyada ortalık karıştı.

PAYLAŞILMASINI İSTEMEDİLER! LUZERN'İN GENÇ OYUNCUSU PAYLAŞTI

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İsviçre Federasyonu, kulüp ile federasyon arasında yapılan bir anlaşma uyarınca gizli kalması gereken skoru saklamaya çalıştı ancak Luzern'den bir futbolcu, sonucu sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlayınca gerçek ortaya çıktı.

TAKIMIN YILDIZI ALISHA LEHMANN

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Kadın futbolunun en önemli oyuncuları arasında gösterilen Alisha Lehmann'ın da yer aldığı İsviçre Milli Takımı'nın aldığı skor sosyal medyada görenleri bir hayli şaşırttı.

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İsviçre kadın futbol İsviçre Milli Kadın Futbol Takımı Alisha Lehmann
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