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İsviçre'nin Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Seferovic dahil edildi mi?

09.11.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre Milli Takımı'nın 2022 Katar Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Galatasaray forması giyen Haris Seferovic de kadroda yer aldı.

İsviçre'nin Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Seferovic dahil edildi mi?
Haris Seferovic

Haris Seferovic

İSV İsviçre
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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2022 Dünya Kupası'nın başlamasına az bir süre kala takımlar kadrolarına açıklamaya devam ediyor.

İsviçre Milli Takımı da kadrosunu açıkladı. Galatasaray forması giyen Haris Seferovic de kadroda yer aldı.

İşte İsviçre Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu:

Kaleciler:
Gregor Kobel
Yann Sommer
Jonas Omlin
Philipp Kohn

Savunma:
Manuel Akanji
Eray Comert
Nico Elvedi
Fabian Schar
Silvan Widmer
Ricardo Rodriguez
Edimilson Fernandes

Orta saha:
Michel Aebischer
Xherdan Shaqiri
Renato Steffen
Granit Xhaka
Denis Zakaria
Fabian Frei
Remo Freuler
Noah Okafor
Fabian Rieder
Ardon Jashari

Forvetler:
Breel Embolo
Ruben Vargas
Djibril Sow
Haris Seferovic
Christian Fassnacht

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Anahtar Kelimeler:
İsviçre dünya kupası seferovic duman

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