İsviçre'nin Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Seferovic dahil edildi mi?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına az bir süre kala takımlar kadrolarına açıklamaya devam ediyor.
İsviçre Milli Takımı da kadrosunu açıkladı. Galatasaray forması giyen Haris Seferovic de kadroda yer aldı.
İşte İsviçre Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu:
Kaleciler:
Gregor Kobel
Yann Sommer
Jonas Omlin
Philipp Kohn
Savunma:
Manuel Akanji
Eray Comert
Nico Elvedi
Fabian Schar
Silvan Widmer
Ricardo Rodriguez
Edimilson Fernandes
Orta saha:
Michel Aebischer
Xherdan Shaqiri
Renato Steffen
Granit Xhaka
Denis Zakaria
Fabian Frei
Remo Freuler
Noah Okafor
Fabian Rieder
Ardon Jashari
Forvetler:
Breel Embolo
Ruben Vargas
Djibril Sow
Haris Seferovic
Christian Fassnacht