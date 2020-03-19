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İsviçre'nin Sion takımı, koronavirüs nedeniyle tüm sözleşmeleri feshetti!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.03.2020 19:43 | Son Güncelleme

Corona virüsün yoğun şekilde hissedildiği İsviçre'de Sion takımında başkan Christian Constantin, tüm futbolcuların sözleşmesini feshetti.

İsviçre'nin Sion takımı, koronavirüs nedeniyle tüm sözleşmeleri feshetti!

İsviçre'de corona virüs vakaları 4 bine yaklaşırken 36 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İsviçre Ligi'nde ise flaş bir gelişme yaşandı.

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Sion takımının başkanı Christian Constantin, liglerin ertelenmesi nedeniyle tüm futbolculardan maaşında indirime gitmelerini istedi. Ancak futbolcular, başkanın bu isteğine olumlu cevap vermedi.

SÖZLEŞMELER FESHEDİLDİ

Christian Constantin, ardından tüm futbolcuların sözleşmelerini geçici olarak feshettiğini açıkladı. Sion takımı, corona virüs nedeniyle maaşların tamamında kısıtlamaya giden ilk kulüp oldu. İskoçya'nın Hearts takımı, daha önceden sözleşmelerin %50 oranında azalacağını açıklamıştı.

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sion koronavirüs İsviçre Futbol

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