İsviçre'nin Sion takımı, koronavirüs nedeniyle tüm sözleşmeleri feshetti!

İsviçre'de corona virüs vakaları 4 bine yaklaşırken 36 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İsviçre Ligi'nde ise flaş bir gelişme yaşandı.

İNDİRİM İSTEDİLER, OLUMLU CEVAP GELMEYİNCE...

Sion takımının başkanı Christian Constantin, liglerin ertelenmesi nedeniyle tüm futbolculardan maaşında indirime gitmelerini istedi. Ancak futbolcular, başkanın bu isteğine olumlu cevap vermedi.

SÖZLEŞMELER FESHEDİLDİ

Christian Constantin, ardından tüm futbolcuların sözleşmelerini geçici olarak feshettiğini açıkladı. Sion takımı, corona virüs nedeniyle maaşların tamamında kısıtlamaya giden ilk kulüp oldu. İskoçya'nın Hearts takımı, daha önceden sözleşmelerin %50 oranında azalacağını açıklamıştı.

