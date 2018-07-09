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İsviçre polisi Galatasaray'ın idman yaptığı sahaya taraftar girişini yasakladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.07.2018 09:32 | Son Güncelleme

Galatasaray, İsviçre'de yaptığı kampta beklenmeyen bir yasakla karşılaştı. İsviçre polisi, Galatasaray'ın idman yaptığı sahaya taraftar alınmasına izin vermedi.

İsviçre polisi Galatasaray'ın idman yaptığı sahaya taraftar girişini yasakladı!

Kamp çalışmalarını İsviçre'de sürdüren Galatasaray, İsviçre polisinin yasağıyla karşı karşıya kaldı.

İsviçre polisi, Galatasaray'ın çalışmalarına taraftar almasına izin vermeyip 1 kişi dahi alsa ağır para cezası uygulayacaklarını belirtti.

Bu gelişmenin ardından Galatasaray da taraftarına kapılarını açamadı.

Teknik Direktör Fatih Terim, onların yanına giderek "Biz sizi almaz mıyız? Ama yaptırımlar böyle" diye seslendi.

Çalışma sonrası Fatih Terim'in talimatıyla tüm futbolcular taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Akşam)

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Takım
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adamlarda özgürlük var abii ortadoğu gibi değilki avrupanın gözünü seveyim yasakları bile ne kaadar özgürce yapıyolar hayran kalmamak elde değil.
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