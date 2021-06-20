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İsviçre-Türkiye maçının 11'leri belli oldu!

20.06.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 A Grubu'nda yer alan A Milli Takımı'mız, bugün İsviçre ile kader maçına çıkıyor. Turnuvaya 2’de 0 ile başlayan ay-yıldızlıların, İsviçre karşısında kazanmaktan başka çaresi yok. Milliler, İsviçre'yi devirip diğer gruptaki sonuçları bekleyecek, en iyi 4 üçüncüden biri olmaya hedefleyecek. İşte Şenol Güneş'in İsviçre maçı 11'i...

İsviçre-Türkiye maçının 11'leri belli oldu!

Büyük umutlarla gittiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 0 çeken A Milli Takım için bugün son şans... Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İsviçre ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekibimiz, en iyi 4 üçüncüden biri olmak için bekleyecek. Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. 6 gruptan ilk iki ile en iyi 4 üçüncünün son 16'ya kalacağı EURO 2020'de bu şansını son ana kadar kullanacak olan Türkiye, diğer grupta oynanacak maçları da takip edecek.

11'LER BELLİ OLDU!

Türkiye 11'i: Uğurcan Çakır, Zeki, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Kaan, Ozan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Burak Yılmaz.

İsviçre 11'i: Sommer, Elvedi, Akanji, Widmer, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Zuber, Seferovic, Embolo.

İŞTE O İHTİMALLER

İsviçre'yi yenmesi halinde puanını 3'e çıkaracak olan A Milli Takım'ın en iyi 4 üçüncüden biri olmasını sağlayacak ihtimaller arasında şu üçü öne çıkıyor: D Grubu'nda son maçlara birer puanla giren Hırvatistan-İskoçya maçının berabere sonuçlanması, B Grubu'nda da Belçika'nın Finlandiya'yı 4 farklı skorla geçmesi ya da Danimarka'nın Rusya'yı en az 2 farklı sonuçla yenmesi... Bu 3 ihtimalin dışında diğer gruplarda da alınacak sonuçlar A Milli Takım'ı son 16'ya taşıyabilir.

3 EKSİK VAR

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Ay-yıldızlı ekibimizde önceki iki maçın kadrosundan 3 eksik olacak. Sol bekte görev yapan Umut Meraş, sakatlığı nedeniyle bugün oynamayacak. Umut'un yanında Abdülkadir ve Kerem de kadroya alınmadı.

2021'DEKİ 9. MAÇ

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Türkiye, bugünkü İsviçre maçıyla 2021'deki 9. sınavına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda 14 gol atan ay-yıldızlılar, kalesinde 11 gol gördü.

595. SINAVIMIZA ÇIKIYORUZ

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A Milli Takım, bugün tarihindeki 595. sınavına çıkacak. Türkiye, 98 yıllık tarihinde 318'i resmi, 276'sı özel 594 maç oynayıp, 226 galibiyet elde etti, 142 beraberlik ve 226 yenilgi aldı. Ekibimiz, 789 kez rakip fileleri havalandırırken, 848 gol yedi.


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Türkiye Milli Futbol Takımı İsviçre Milli Futbol Takımı
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