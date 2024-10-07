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İsyan etti, çağrı yaptı! Müge Anlı cani Semih Çelik hakkında canlı yayında konuştu! 'Başkasına zarar vereceği belli...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
07.10.2024 12:14
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Müge Anlı, 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i öldürdükten yarım saat sonra, aynı yaştaki İkbal Uzuner'i vahşice katleden cani Semih Çelik hakkında canlı yayında konuştu. Özellikle ailelere seslenen Anlı, ölümlere isyan etti.

İsyan etti, çağrı yaptı! Müge Anlı cani Semih Çelik hakkında canlı yayında konuştu! 'Başkasına zarar vereceği belli...'

Bir kadına sokak ortasında yapılan tacizin görüntüsü gündem olurken, akşam saatlerinde de Semih Çelik isimli kişi 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i öldürdükten yarım saat sonra, aynı yaştaki İkbal Uzuner'i vahşice katletmişti. İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katlettikten sonra intihar eden cani Semih Çelik'in geçtiğimiz yıl İkbal Uzuner için çektiği video ortaya çıkmıştı.

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"BU HAYATTAN CAN ALMAK İSTİYORUM"

Semih Çelik'in, "İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum. Benim yüzümden yaşamış olduğun korkuların için özür diliyorum. Bunun için senden çok özür dilerim. Ama güzeldi benim her şey korkmana ya da endişe etmene gerek kalmayacak. Umarım normal bir yaşam yaşayıp güzel ölürsün. Ama sana söylemem gereken bir şey var. Bugün beni gördüğün gün oraya seni öldürmeye gelmiştim. Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum. Normalde normal bir gün yaşasaydın ölmüş olacaktın fakat tanrı o kadar fazla yardım etti ki, iyi ki olmadı böyle bir şey!" sözleri kan dondurmuştu.

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PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ!

Kurye olarak çalışan baba Adem Çelik, verdiği ifadede Ayşenur Halil isimli genç kızın oğlunun sevgilisi olduğunu, Fatih’te surlarda öldürdüğü İkbal Uzuner adlı genç kızın da oğlunun okul arkadaşı olduğunu söylemişti. Çelik, oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu anlatmış, hatta tedavi gördüğünü aktarmıştı. Yapılan incelemelerde ise1 yıl içerisinde Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Okmeydanı EAH ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde toplam 5 adet hastane kaydının olduğu tespit edilmişti.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA İSYAN ETTİ!

Tüm Türkiye'yi yasa boğan cinayetlerin ardından birçok ünlü isim tepki gösterirken Müge Anlı, canlı yayında psikolojik tedavilere dikkat çekerek ailelere seslendi. Anlı, "Bu son birkaç gündür bu genç çocuklar arasında yaşananlar bu feci ölümler tüm kamuoyunun dikkatinde. Ben rica ediyorum bu evden kaçan çocuklarda da çocuklarınızda da bir sıkıntı varsa, psikolojik olabilir, zeka engeli olabilir bu çocukları lütfen tedaviye götürün." dedi.

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"BAŞKASINA ZARAR VERECEĞİ BELLİ"

"O ne der, bu ne der çocuk gitmiyor vs hepsinin bir yolu var. Zor, evet çok zor ama lütfen çocuklarınızı tedavi ettirin." diyerek çağrıda bulunan ünlü sunucu "Sonra bir bakıyorsun intihar ediyor, bir bakıyorsun iki tane kızın hayatına mâl oluyor. Yazıktır, günahtır bunlar genç çocuklar. Başkalarına da zarar veriyor. O çocuğun zaten kendisine ve başkasına zarar vereceği belli. Bu yıllardır süren bir rahatsızlık. Nurlar içinde yatsın kızlarımız. Bu psikiyatrik tedavileri de ertelemeyin. Hepimiz çok üzüldük. Ailelerine de büyük sabırlar diliyorum. Atlatılabilir gibi bir durum değil." ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı
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