İSYAN FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI! İsyan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV yayın akışı

İsyan filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olan İsyan, orijinal adıyla Lockout filmi merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini James Mather ve Steve Saint Leger yapıyor. İşte James Mather ve Steve Saint Leger 'ın yönettiği İsyan filmi ile ilgili merak edilenler...

İSYAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir komplo oyununa alet olduktan sonra casuslukla suçlanan eski ajan Snow'a özgürlüğünü yeniden kazanma fırsatı sunulur. Fakat karşılığında üstlenmesi gereken görev oldukça zorludur. Zira Amerikan başkanının kızı Emily yüksek güvenlikli bir uzay hapishanesinde, çıkan isyan sonucu esir konumuna düşmüştür. Snow en sıradışı yöntemlerle, ne olursa olsun Emily'yi kurtarmaya çalışacaktır...

İSYAN OYUNCULARI KİM?

Guy Pearce

Maggie Grace

Peter Stormare

Joseph Gilgun

Lennie James

Vincent Regan

Jacky Ido

Tim Plester

Mark Tankersley

Anne-Solenne Hatte

Bojan Perić

Stefan Buzurović

Michael Sopko

Marko Janjić

Milorad Kapor

Peter Hudson

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 İsyan

22:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

00:15 İsyan

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

