İSYAN FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI! İsyan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV yayın akışı

İsyan filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olan İsyan, orijinal adıyla Lockout filmi merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini James Mather ve Steve Saint Leger yapıyor. İşte James Mather ve Steve Saint Leger 'ın yönettiği İsyan filmi ile ilgili merak edilenler...
Bir komplo oyununa alet olduktan sonra casuslukla suçlanan eski ajan Snow'a özgürlüğünü yeniden kazanma fırsatı sunulur. Fakat karşılığında üstlenmesi gereken görev oldukça zorludur. Zira Amerikan başkanının kızı Emily yüksek güvenlikli bir uzay hapishanesinde, çıkan isyan sonucu esir konumuna düşmüştür. Snow en sıradışı yöntemlerle, ne olursa olsun Emily'yi kurtarmaya çalışacaktır...
Guy Pearce
Maggie Grace
Peter Stormare
Joseph Gilgun
Lennie James
Vincent Regan
Jacky Ido
Tim Plester
Mark Tankersley
Anne-Solenne Hatte
Bojan Perić
Stefan Buzurović
Michael Sopko
Marko Janjić
Milorad Kapor
Peter Hudson
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 İsyan
22:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik
00:15 İsyan
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır