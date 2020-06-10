YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. İşyeri açma şartları değişti

İşyeri açma şartları değişti

BURSA HABERLERİ  | 10.06.2020 11:49 | Son Güncelleme

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağının yayınlanmasının ardından bilgilendirmelerde bulundu.

İşyeri açma şartları değişti

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağının yayınlanmasının ardından bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Yavuz Uğurdağ, bu yönetmelik ile emlakçılardan oto galerilere kadar birçok iş yerini ilgilendiren düzenlemelerin yürürlüğe gireceğini belirtti.
Değişikliklere dair bilgilendirmelerde bulunan Başkan Yavuz Uğurdağ, “Yönetmelik kapsamında açılacak olan işyerlerinde, iş yeri açacak kişilerin kendilerinde veya her bir meslek dalında yanında çalıştırdıkları kişilerde ustalık belgesi, bunun bulunmaması halinde mesleki veya teknik okullar ile lisans ya da önlisans programlarının ilgili bölümlerinden mezun olunduğuna dair diploma veya 5580 sayılı Kanun uyarınca kurs bitirme belgelerinden birisinin olması yönetmeliğe eklendi. Ayrıca, kapsama girmeyen sektörlerde bu belgelerin aranmayacağı da Yönetmelikte belirtildi.”
“Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan iş yeri sahiplerinin veya çalışanlarının mesleki eğitim aldıklarına dair ‘mesleki yeterlilik belgesine sahip olması’ hükmü de yönetmeliğe eklendi” diyerek sözlerini sürdüren Uğurdağ, “Böylece bu kişilerin yaptıkları işin mahiyeti gereği alınması gereken eğitimlerini tamamlaması sağlanacak. Diğer taraftan ticaret siciline kayıtlı olanlardan ustalık belgesi aranmayacağına dair hüküm de mevzuat uyumunu sağlamak için yürürlükten kaldırıldı. Taşınmaz ticareti yapan işyerlerine yönelik yapılan düzenlemelerde; faaliyet alanı en az 20 metrekare olarak belirlendi. Birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın faaliyet gösterdiği işyerinde faaliyet alanının, her bir tacir veya esnaf ve sanatkâr için 5 metrekare artırılarak hesaplanması kararlaştırıldı. Ayrıca bu alanların ikamet amacıyla kullanılması yasaklandı. 2. el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işyerlerinde ise, açık ve kapalı faaliyet alanı büyüklüğünün, en az 60 metrekaresi teşhir alanı olmak kaydıyla 80 metrekareden az olmaması kararı eklendi. Bununla birlikte; çevreye, altyapıya ve trafiğe getirdiği yük ile can ve mal güvenliği riskine ilişkin Valilik görüşü alınması, mali sorumluluk sigortası yaptırılması, idari büro ve kabul yeri ile taşıt teşhir alanının aynı adreste olması ve işyerinin bulunduğu ana gayrimenkulün ortak kullanım alanlarının taşıt teşhir alanı olarak kullanılmaması, açık ve kapalı faaliyet alanı dışındaki yol, kaldırım ve benzeri yerlerde motorlu kara taşıtı teşhir edilmemesi yönetmeliğe eklendi” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Bursa Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:31
Sabah
05:27
Öğle
13:08
İkindi
17:06
Akşam
20:40
Yatsı
22:26

Bursa Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

29 Ekim Eczanesi
Nilufer
29 Ekim Eczanesi
Nilufer
29 Ekim Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Şalvarlı Stepçiler Sertifika Aldı

Şalvarlı Stepçiler Sertifika Aldı

Rahatına düşkün hırsız

Rahatına düşkün hırsız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.