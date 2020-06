İşyeri açma şartları değişti

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağının yayınlanmasının ardından bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Yavuz Uğurdağ, bu yönetmelik ile emlakçılardan oto galerilere kadar birçok iş yerini ilgilendiren düzenlemelerin yürürlüğe gireceğini belirtti.

Değişikliklere dair bilgilendirmelerde bulunan Başkan Yavuz Uğurdağ, “Yönetmelik kapsamında açılacak olan işyerlerinde, iş yeri açacak kişilerin kendilerinde veya her bir meslek dalında yanında çalıştırdıkları kişilerde ustalık belgesi, bunun bulunmaması halinde mesleki veya teknik okullar ile lisans ya da önlisans programlarının ilgili bölümlerinden mezun olunduğuna dair diploma veya 5580 sayılı Kanun uyarınca kurs bitirme belgelerinden birisinin olması yönetmeliğe eklendi. Ayrıca, kapsama girmeyen sektörlerde bu belgelerin aranmayacağı da Yönetmelikte belirtildi.”

“Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan iş yeri sahiplerinin veya çalışanlarının mesleki eğitim aldıklarına dair ‘mesleki yeterlilik belgesine sahip olması’ hükmü de yönetmeliğe eklendi” diyerek sözlerini sürdüren Uğurdağ, “Böylece bu kişilerin yaptıkları işin mahiyeti gereği alınması gereken eğitimlerini tamamlaması sağlanacak. Diğer taraftan ticaret siciline kayıtlı olanlardan ustalık belgesi aranmayacağına dair hüküm de mevzuat uyumunu sağlamak için yürürlükten kaldırıldı. Taşınmaz ticareti yapan işyerlerine yönelik yapılan düzenlemelerde; faaliyet alanı en az 20 metrekare olarak belirlendi. Birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın faaliyet gösterdiği işyerinde faaliyet alanının, her bir tacir veya esnaf ve sanatkâr için 5 metrekare artırılarak hesaplanması kararlaştırıldı. Ayrıca bu alanların ikamet amacıyla kullanılması yasaklandı. 2. el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işyerlerinde ise, açık ve kapalı faaliyet alanı büyüklüğünün, en az 60 metrekaresi teşhir alanı olmak kaydıyla 80 metrekareden az olmaması kararı eklendi. Bununla birlikte; çevreye, altyapıya ve trafiğe getirdiği yük ile can ve mal güvenliği riskine ilişkin Valilik görüşü alınması, mali sorumluluk sigortası yaptırılması, idari büro ve kabul yeri ile taşıt teşhir alanının aynı adreste olması ve işyerinin bulunduğu ana gayrimenkulün ortak kullanım alanlarının taşıt teşhir alanı olarak kullanılmaması, açık ve kapalı faaliyet alanı dışındaki yol, kaldırım ve benzeri yerlerde motorlu kara taşıtı teşhir edilmemesi yönetmeliğe eklendi” ifadelerini kullandı.