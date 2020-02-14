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IT sektörü bu konferansta bir araya gelecek

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.02.2020 08:57 | Son Güncelleme

10.

IT sektörü bu konferansta bir araya gelecek

10. Dünya Bilgi Teknolojisi Konferansı bu yıl Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
20-22 Kasım tarihlerinde düzenlenecek konferansa yurt içi ve yurt dışından IT sektöründe çalışan kişiler ve kurumlar katılacak. Konferansta IT alanında farklı kültürde, farklı uluslararası uzmanlığı olan kişilerin tek bir çatıda buluşup fikir alışverişinde bulunması amaçlanıyor.
“IT, artık eğitimden hizmete kadar bütün sektörlere bulaşmış durumda” diyen Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Karahoca, “Bütün alanlarda değişim gösteren IT sektörünü akademik açıdan 10. Dünya Bilgi Teknolojisi Konferansı’nda ele alacağız. Bu sistemlerin içerisine yapay zekanın nasıl eklenebileceğini de konferansta tartışacağız” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Adem Karahoca, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu konferansın en büyük avantajı düzenleneceği yer itibariyle konumunun Ortadoğu ve Kuzey Afrika kıtalarına yakın olması. Bu ülkelerin sadece özel sektörleri ile değil kamu kuruluşları ile iş birlikleri yapmak istiyoruz. Konferans sayesinde ülkeler arasında eğitim sektöründe iş birlikleri de yapmayı hedefliyoruz.”

IT sektörü bu konferansta bir araya gelecek

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