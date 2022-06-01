İtalya - Arjantin maçı ne zaman? Finalissima (Büyük Final) İtalya - Arjantin maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya - Arjantin maçı için heyecan dorukta. Dünya futbolcunun iki dev takımı Londra'da karşı karşıya gelecek. Finalissima'nın anlamının yanı sıra merakla beklenen maçın nerede, saat kaçta oynanacağı da merak konusu oldu. Vatandaşlar internette; İtalya - Arjantin maçı ne zaman? İtalya - Arjantin maçı saat kaçta, hangi kanalda? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde...

İTALYA - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN?

İtalya - Arjantin maçı 1 Haziran Çarşamba günü Londra'da bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

İTALYA - ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İtalya - Arjantin maçı Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

İtalya - Arjantin maçı S Sport ve S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek

İtalya'nın aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa)

Defans: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Olympique Lyonnais), Alessandro Florenzi (Milan), Manuel Lazzari (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma)

Orta saha: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho Frello Jorge Luiz (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Forvet: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Gianluca Caprari (Verona), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Juventus), Andrea Pinamonti (Empoli), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).

Arjantin'in aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Juan Musso (Atalanta), Geronimo Rulli (Villarreal)

Defans: Gonzalo Montiel (Sevilla), Juan Foyth (Villarreal), German Pezzella (Betis), Nehuen Perez (Udinese), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Ajax), Marcos Senesi (Feyenoord), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Acuna (Sevilla)

Orta saha: Guido Rodriguez (Betis), Alexis Mac Allister (Brighton), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Leverkusen), Giovani Lo Celso (Villarreal), Alejandro Gomez (Sevilla)

Forvet: Angel Di Maria (PSG), Paulo Dybala (Juventus), Lionel Messi (PSG), Lautaro Martinez (Inter), Julian Alvarez (River Plate), Joaquin Correa (Inter), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Angel Correa (Atletico Madrid)

FİNALİSSİMA NEDİR?

Finalissima, Büyük Final demektir. UEFA ile CONMEBOL'un ortak düzenlediği Finalissima, kıtalar arası Süper Kupa anlamı taşımaktadır. Avrupa ile Güney Amerika'nın kıta şampiyonu olan İtalya ve Arjantin bu kapsamda kozlarını paylaşacak.

