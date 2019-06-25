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İtalya, Çin'i 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.06.2019 22:01 | Son Güncelleme

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Çin'i 2-0 yenen İtalya, çeyrek finale yükseldi.

İtalya, Çin'i 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında, İtalya ve Çin karşılaştı.

Montpellier'de bulunan La Mosson Stadı'ndaki mücadelede İtalya, 15. dakikada Valentina Giacinti ve 49. dakikada Aurora Galli'nin attığı gollerle Çin'i 2-0 mağlup etti.

İtalya'nın çeyrek finaldeki rakibi bugün oynanacak Hollanda-Japonya maçının galibi olacak. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
FIFA Kadınlar Dünya Kupası İtalya fransa 2019

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