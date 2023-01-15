İtalya'da 10 gollü çılgın maç! Merih Demiral'ın takımı Atalanta, Salernitana'yı ezdi geçti...

İtalya Ligi Serie A'nın 18. haftasında Atalanta ile Salernitana karşı karşıya geldi. İzleyenleri futbola adeta doyuran müsabakada kazanan taraf Atalanta oldu. Gewiss Stadyumu'nda oynanan maç, Atalanta'nın 8-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Boga, 20. ve 54. dakikalarda Lookman, 23. dakikada Scalvini, 38. dakikada Koopmeiners, 41. dakikada Hojlund, 61. dakikada Ederson ve 85. dakikada Zortea kaydetti. Salernitana'nın sayıları ise 10. dakikada Dia ve 56. dakikada Nicolussi Caviglia'dan geldi.

Atalanta, 38. dakikada Koopmeiners'in ayağından kullandığı bir penaltıdan da yararlanamadı. Atalanta'da milli futbolcumuz Merih Demiral ise 58. dakikada Toloi'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Atalanta, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 34'e yükselterek 6. sırada yer buldu. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Salernitana ise 18 puanla 16. sırada yer aldı.

Atalanta, gelecek hafta Juventus'a konuk olacak. Salernitana ise lider Napoli'yi ağırlayacak.

