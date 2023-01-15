SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. İtalya'da 10 gollü çılgın maç! Merih Demiral'ın takımı Atalanta, Salernitana'yı ezdi geçti...

İtalya'da 10 gollü çılgın maç! Merih Demiral'ın takımı Atalanta, Salernitana'yı ezdi geçti...

15.01.2023 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Ligi Serie A'nın 18. haftasında oynanan Atalanta - Salernitana maçını izleyenler adeta gole doydu. Gewiss Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Atalanta'nın 8-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İtalya'da 10 gollü çılgın maç! Merih Demiral'ın takımı Atalanta, Salernitana'yı ezdi geçti...

İtalya Ligi Serie A'nın 18. haftasında Atalanta ile Salernitana karşı karşıya geldi. İzleyenleri futbola adeta doyuran müsabakada kazanan taraf Atalanta oldu. Gewiss Stadyumu'nda oynanan maç, Atalanta'nın 8-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fmh_6dYWIAEE9wC

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Boga, 20. ve 54. dakikalarda Lookman, 23. dakikada Scalvini, 38. dakikada Koopmeiners, 41. dakikada Hojlund, 61. dakikada Ederson ve 85. dakikada Zortea kaydetti. Salernitana'nın sayıları ise 10. dakikada Dia ve 56. dakikada Nicolussi Caviglia'dan geldi.

Screenshot_11

Atalanta, 38. dakikada Koopmeiners'in ayağından kullandığı bir penaltıdan da yararlanamadı. Atalanta'da milli futbolcumuz Merih Demiral ise 58. dakikada Toloi'nin yerine oyuna dahil oldu.

Screenshot_12

Bu sonucun ardından Atalanta, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 34'e yükselterek 6. sırada yer buldu. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Salernitana ise 18 puanla 16. sırada yer aldı.

Atalanta, gelecek hafta Juventus'a konuk olacak. Salernitana ise lider Napoli'yi ağırlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İtalya'da Roma ve Napoli taraftarlarına geçici deplasman yasağı getirildiİtalya'da Roma ve Napoli taraftarlarına geçici deplasman yasağı getirildi
Galatasaray maçında Volkan Demirel'e büyük tepki var!Galatasaray maçında Volkan Demirel'e büyük tepki var!
Yılmaz Vural Türk futboluna geri döndüYılmaz Vural Türk futboluna geri döndü
Anahtar Kelimeler:
Serie A Merih Demiral atalanta ligi maçın iyet maç,

En Çok Okunan Haberler

Haritayı paylaşıp üzen haberi verdiler... Türkiye'nin üzeri bomboş

Haritayı paylaşıp üzen haberi verdiler... Türkiye'nin üzeri bomboş

Fenerbahçe'nin kalesine eski Galatasaraylı!

Fenerbahçe'nin kalesine eski Galatasaraylı!

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Transfer iptal mi oldu? İstanbul'a geliyordu ama...

Transfer iptal mi oldu? İstanbul'a geliyordu ama...

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

İrfan Can Kahveci'yi isteyen takım Fenerbahçe yönetimini bile şoke etti!

İrfan Can Kahveci'yi isteyen takım Fenerbahçe yönetimini bile şoke etti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.