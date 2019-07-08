Korkunç! 4 kaplan bakıcılarını parçaladı

Perşembe günü yaşanan olay sonrası polis sirkin sahip olduğu sekiz kaplana el koyarken, ölen sirk çalışanının 61 yaşındaki Ettore Weber olduğu açıklandı.

Orfei Sirki çalışanı Weber'in, dünyanın en ünlü hayvan terbiyecilerinden biri olduğu kaydedildi.

Bakıcı Weber'e prova esnasında önce bir kaplan saldırdı. Daha sonra diğer üç kaplanın saldırısıyla Weber büyük yaralar aldı. Hayvanlar yaklaşık yarım saat boyunca bakıcılarının bedeniyle oynarken, sirk görevlileri duruma müdahale etti. Weber'in aldığı yaralar sebebiyle perşembe akşamı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti açıklandı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaplanlar daha sonra yerel bir safari parkına aktarıldı.

Olay sonrası hayvan hakları savunucuları tepkilerini dile getirirken, ülkedeki yasaların eksikliği yeniden gündeme geldi. Londra merkezli Anti-Vivisection League adlı (LAV) sivil toplum örgütü İtalya'daki sirklerde hayvanların kullanılmamasıyla ilgili gerekli yasanın bir an önce çıkarılması gerektiğini söyledi. LAV aktivistleri yaptıkları açıklamada "Kaplanlar koruma altına alınmalı ve tabiatlarına uygun ortamlarda yaşamalı" ifadelerine yer verdi.

Ünlü bakıcının ölümü sonrası Roma hükümeti 2017'de başarısızlığa uğrayan 'vahşi hayvanların sirklerde yasaklanmasını öneren yasa tasarısını' yeniden gündemine aldı.

İtalya, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde vahşi hayvanların sirklerde kullanılmasına sınırlama getirmeyen birkaç devlet arasında yer alıyor.

