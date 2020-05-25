İtalya’da başlama vuruşu polemiği!

Korona virüs salgınından en büyük etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İtalya’da gözle Serie A Ligi’ne çevrildi. 28 Mayıs’ta yapılacak olan toplantıda ligin kaderinin belli olması bekleniyor.
Normal statü ve play-off sistemlerinin tartışılacağı toplantıda son gündem maddesi de maçların başlama saati oldu. Ülkedeki yayıncı kuruluşun istediği 16.00, 16.30, 18.45 ve 21.00 saatlerinde maç programlarına ülkedeki oyuncular birliğinden yoğun eleştiri geldi. Yazın 16.00 ve 16.30’da futbol oynamanın sporcuları olumsuz etkileyeceği ve maçların 18.45 ve 21.00’de oynanması gerektiği açıklandı. 28 Mayıs’ta yapılacak olan zirve bu konunun da tartışılacağı öğrenildi.
Öte yanda İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A’nın yeni planı için çalıştıkların belirterek, "13 veya 20 Haziran’da Serie A’da maçlara başlamak için iki olası tarihte çalışıyoruz. Perşembe günü, devam edip etmemeye ve ne zaman devam edeceğimize karar vereceğiz" açıklamasını yaptı.
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