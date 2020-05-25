SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. İtalya’da başlama vuruşu polemiği!

İtalya’da başlama vuruşu polemiği!

İTALYA HABERLERİ  | 25.05.2020 11:25 | Son Güncelleme

Korona virüs nedeniyle liglerin ertelendiği İtalya Serie A’da yeni planlar masaya yatırıldı. 28 Mayıs’ta yapılacak zirvede ligin kaderi belli olması beklenirken, Çizme’de yeni tartışma konusu ise maçların başlama saati oldu.

İtalya’da başlama vuruşu polemiği!

Korona virüs salgınından en büyük etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İtalya’da gözle Serie A Ligi’ne çevrildi. 28 Mayıs’ta yapılacak olan toplantıda ligin kaderinin belli olması bekleniyor.

Normal statü ve play-off sistemlerinin tartışılacağı toplantıda son gündem maddesi de maçların başlama saati oldu. Ülkedeki yayıncı kuruluşun istediği 16.00, 16.30, 18.45 ve 21.00 saatlerinde maç programlarına ülkedeki oyuncular birliğinden yoğun eleştiri geldi. Yazın 16.00 ve 16.30’da futbol oynamanın sporcuları olumsuz etkileyeceği ve maçların 18.45 ve 21.00’de oynanması gerektiği açıklandı. 28 Mayıs’ta yapılacak olan zirve bu konunun da tartışılacağı öğrenildi.

Öte yanda İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A’nın yeni planı için çalıştıkların belirterek, "13 veya 20 Haziran’da Serie A’da maçlara başlamak için iki olası tarihte çalışıyoruz. Perşembe günü, devam edip etmemeye ve ne zaman devam edeceğimize karar vereceğiz" açıklamasını yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadıPolisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadı
Galatasaray günün antrenmanını tamamladıGalatasaray günün antrenmanını tamamladı
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan ikinci dalga uyarısı! Tarih verdi

Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan ikinci dalga uyarısı! Tarih verdi

Milli boksör, sevgilisini öldürmüştü! Mesajlar ortaya çıktı

Milli boksör, sevgilisini öldürmüştü! Mesajlar ortaya çıktı

Golf sopasıyla öyle bir şey yaptı ki...

Golf sopasıyla öyle bir şey yaptı ki...

Caner Erkin: Kariyerimi bitirdi!

Caner Erkin: Kariyerimi bitirdi!

Beşiktaş Alex'e teklif yaptı

Beşiktaş Alex'e teklif yaptı

Emre'den G.Saraylıları kızdıracak hamle!

Emre'den G.Saraylıları kızdıracak hamle!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Zlatan Ibrahimovic karantinaya alındı!

Zlatan Ibrahimovic karantinaya alındı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Fatih Terim herkesi aşık etti

Fatih Terim herkesi aşık etti

Cristiano Ronaldo karantinaya alınıyor!

Cristiano Ronaldo karantinaya alınıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtalya’da başlama vuruşu polemiği!

İtalya’da başlama vuruşu polemiği!

Juventus ve Napoli'den Ramazan Bayramı mesajı

Juventus ve Napoli'den bayram mesajı

Milan ve Inter'in maçlarının oynadığı San Siro yıkılıyor

94 yıllık mabed yıkılıyor!

Juventuslu futbolculara yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

Juventus'ta test sonuçları açıklandı

Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken Galatasaray beğenisi

Çalhanoğlu'ndan G.Saray beğenisi

Cristiano Ronaldo, Juventus ile antrenmanlara başladı!

Ronaldo sahaya indi! İşte ilk görüntüsü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.