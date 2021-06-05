SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. İtalya'da eski futbolcu ırkçılık nedeniyle intihar etti

İtalya'da eski futbolcu ırkçılık nedeniyle intihar etti

05.06.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etiyopya kökenli İtalyan eski futbolcu Seid Visin, sürekli ırkçı tacize maruz kaldığı gerekçesiyle intihar etti.

İtalya'da eski futbolcu ırkçılık nedeniyle intihar etti

İtalya'da bir dönem Milan ve Benevento takımlarının gençlik akademilerinde top koşturan Etiyopya kökenli İtalyan eski futbolcu Seid Visin, sürekli ırkçı tacize maruz kaldığı gerekçesiyle yaşamına son verdi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, 20 yaşındaki Visin, ülkenin güneyindeki Nocera Inferiore'deki evinde dün ölü bulundu.

Visin'in sosyal medya hesaplarında bulunan mektupta, "Nereye gidersem gideyim, insanların şüpheci, ön yargılı ve ağırlığını bir kaya parçası gibi üzerimde hissediyorum. Ben göçmen değilim. Herkesin beni sevdiğini hatırlayın. Bir iş buldum ama ayrılmak zorunda kaldım çünkü çoğu yaşlılar olmak üzere pek çok insan benim onlara hizmet etmemi istemedi. Pek çok (beyaz) İtalyan genç iş bulamadığı için beni suçladılar. Bu benim içimde bir şeyleri değiştirdi ve siyahi olmaktan utanır hale geldim." ifadeleri yer aldı.

Etiyopyalı olan ve 7 yaşındayken İtalya'ya taşınan Visin'in ırkçılık nedeniyle intihar ettiği belirtildi.

Seid Visin ile bir dönem Milan altyapısında aynı takımda yer alan İtalya Milli Takım kalecisi Gianluigi Donnarumma, ANSA ajansına yaptığı açıklamada, "Seid ile Milano'ya gelir gelmez tanışmıştım. Akademide beraberdik. Aradan yıllar geçti ama onun o inanılmaz gülümsemesini, o yaşam sevincini unutmak istemiyorum. Gerçek bir dosttu ve benim gibi bir çocuktu." ifadeleri kullanıldı. (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Normalleşme adımlarında yeni gelişme! Kritik tarih 21 HaziranNormalleşme adımlarında yeni gelişme! Kritik tarih 21 Haziran
Dünya devi Ronaldo'yu alıyor!Dünya devi Ronaldo'yu alıyor!
Süper Lig ne zaman başlayacak?Süper Lig ne zaman başlayacak?
Anahtar Kelimeler:
İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni rahatlamalar gelebilir! İşte kritik tarih

Yeni rahatlamalar gelebilir! İşte kritik tarih

Böyle yakalandılar! Kadınlara yaptıkları mide bulandırdı

Böyle yakalandılar! Kadınlara yaptıkları mide bulandırdı

3 yıllık anlaşma! Bir imza daha...

3 yıllık anlaşma! Bir imza daha...

Şarkıcı Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı

Şarkıcı Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı

Beşiktaş'a yeni golcü geliyor

Beşiktaş'a yeni golcü geliyor

Galatasaray'dan 3 transfer daha!

Galatasaray'dan 3 transfer daha!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Emre Belözoğlu'ndan veda açıklaması!

Emre Belözoğlu'ndan veda açıklaması!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

TFF, yeni yabancı kuralını açıkladı

TFF, yeni yabancı kuralını açıkladı

Sinan Gümüş, ezeli rakibe transfer oluyor

Sinan Gümüş, ezeli rakibe transfer oluyor

Trabzonspor'da Sörloth ve Hamsik sesleri

Trabzonspor'da Sörloth ve Hamsik sesleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.