İtalya'da herkes ona hayran... Can Yaman'ın kazancı şoke etti!

Can Yaman İtalya’da Mediaset’in en çok izlenen kanalı Canale 5’te yayınlanan “Viola come il mare” dizisindeki performansıyla beğeni toplamıştı.
Yaman dizinin ikinci sezonu için anlaşma imzaladı. Dizinin çekimlerinin temmuz ortasında başlaması planlanıyor.
Yeni sezon için antlaşma imzalayan Can Yaman, 10Haber'in iddiasına göre; diziden bölüm başı 200 bin Euro alacak.
İtalya'da büyük bir hayran kitlesi olan Can Yaman'ın kazancı sosyal medyayı salladı.
Sinema veri tabanı IMDb’nin düzenli olarak güncellediği IMDb Starmetre’de “en popüler 14 oyuncu” listesinde Can Yaman, 2. sırada yer alıyor.