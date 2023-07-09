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İtalya'da herkes ona hayran... Can Yaman'ın kazancı şoke etti!

09.07.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyunculuk kariyerini İtalya'da sürdüren ve geniş bir hayran kitlesi olan Can Yaman, rol aldığı dizi için antlaşma tazeledi. Oyuncunun diziden kazancı dudak uçuklattı.

İtalya'da herkes ona hayran... Can Yaman'ın kazancı şoke etti!

Can Yaman İtalya’da Mediaset’in en çok izlenen kanalı Canale 5’te yayınlanan “Viola come il mare” dizisindeki performansıyla beğeni toplamıştı.

Yaman dizinin ikinci sezonu için anlaşma imzaladı. Dizinin çekimlerinin temmuz ortasında başlaması planlanıyor.

Yeni sezon için antlaşma imzalayan Can Yaman, 10Haber'in iddiasına göre; diziden bölüm başı 200 bin Euro alacak.

Ekran Alıntısı

İtalya'da büyük bir hayran kitlesi olan Can Yaman'ın kazancı sosyal medyayı salladı.

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Sinema veri tabanı IMDb’nin düzenli olarak güncellediği IMDb Starmetre’de “en popüler 14 oyuncu” listesinde Can Yaman, 2. sırada yer alıyor.

sds

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Can Yaman sosyal medya Oyuncu

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