İtalya'da holiganlar sahnede! Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler...

İtalya 2. Basketbol Ligi (Serie A2) altıncı haftasında oynanan Sebastiani Rieti – Pistoia mücadelesi, konuk ekibin 88-73’lük galibiyetiyle sonuçlandı. Ancak maç sonrası yaşanan trajik olay, karşılaşmanın önüne geçti.

DEPLASMAN DÖNÜŞÜNDE SALDIRI

Karşılaşmanın ardından deplasman dönüşü otobüslerine binen Pistoia taraftarları, Rieti kentinin çıkışında saldırıya uğradı. Rai Radio 1’in haberine göre, polis eskortu eşliğinde yola çıkan taraftar kafilesi, Rieti sınırlarını geçtikten kısa bir süre sonra Sebastiani Rieti taraftarlarının taşlı saldırısına maruz kaldı.

Atılan taşlardan biri otobüsün camını kırarak ikinci şoföre isabet etti. Yaralanan şoför, olay yerindeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

PISTOIA’DAN VE MELONİ’DEN SERT TEPKİ

Yaşanan trajedinin ardından Pistoia kulübü, resmi internet sitesinden bir açıklama yayımlayarak saldırıyı sert bir dille kınadı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olaylara tepki gösterdi:

“Bu korkunç haber karşısında kelimeler kifayetsiz. Pistoia Basket taraftarlarının otobüsüne yapılan saldırı ve otobüs sürücüsünün yaşamını yitirmesi kabul edilemez. Bu çılgınca bir şiddet eylemidir. Mağdurun ailesine başsağlığı diliyorum. Saldırının faillerinin tespit edilip adaletin yerini bulacağına inanıyorum.”

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve sorumluların tespit edilmesi için emniyetin geniş çaplı bir çalışma yürüttüğü bildirildi.