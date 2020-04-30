İtalya'da kayıp 800 milyon Euro

Dünyayı saran koronavirüs sebebiyle futbol dururken, kulüpler ekonomik anlamda da kötü günler geçirmeye başladı. Amerika'da spor organizasyonlarından dolayı ortaya çıkan zarar 6 milyon doları aşarken, İtalya'da da yalnızca futbolda yaşanan ekonomik kayıp 800 milyon euro (6 milyar TL) olarak hesaplandı.
Sezonun kalanının oynanmaması halinde yaşanacak olan 800 milyon Euro'luk kayıp kulüpleri oldukça zor duruma sokacak. Ligin seyircisiz olarak oynanması durumunda zararın 300 milyon euroya düşeceği hesaplanıyor. Özellikle yayın haklarından gelecek gelirler, buradaki zararı olumlu yönde etkilerken, ligin iptal edilmesi halinde ise toplam kayıp 800 milyon euro olacak. Yıllık 5 milyar euro geliri olan İtalya Serie A'nın devlete ödediği vergi miktarı ise 1.3 milyar Euro.
(İHA)
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