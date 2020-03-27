İtalya'da koronavirüsü futbol mu yaydı?

19 Şubat tarihinde, İtalya'nın Atalanta Bergamo takımıyla İspanyol ekibi FC Valencia arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasının, koronavirüs salgınının İtalya ve İspanya'da hızla yayılmasında etkili olduğu öne sürüldü.
Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori, söz konusu karşılaşmanın, virüsün bölgede yayılmasının sebeplerinden biri olduğuna inandığını açıkladı. Lombardiya bölgesinde yer alan Bergamo, İtalya'da 7 binden fazla koronavirüs vakası ve binden fazla ölümle, hastalığın en çok yayıldığı bölge.
Belediye Başkanı Gori, kentinin takımı Atalanta ile Valencia arasındaki maçı, "biyolojik bomba" olarak nitelendirerek, "O zaman virüsün Lombardiya'da yayıldığından haberimiz yoktu. Sadece stadyuma giden 44 bin taraftar değil, Bergamo’daki lokallerde ya da evlerde topluca maç seyredenler de virüsü birbirine bulaştırmış olabilir. Bu durumun da salgının yayılmasına katkı sağlamış olması mümkün" dedi.
Atalanta Bergamo'da bir futbolcu da koronavirüs pozitif Milano kentindeki ünlü Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Bergamo kentindeki bar ve restoran gibi kapalı mekanlarda çok sayıda futbolsever bir arada izlemişti. Atalanta takımında bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkmış olması, takımda Kovid-19 hastalığı yaşanabileceği endişesini yaratıyor.
Büyük başarı sonrasında gelen kutlamalar Uzmanlara göre de Atalanta-Valencia maçı, salgının bölgede yayılmasında tek etken olmasa da, yayılma hızını tetikledi. Özellikle Bergamo kentinin takımı Atalanta'nın Valencia'yı 4-1 mağlup ederek, tarihinde ilk defa katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura kalması sonucu kentte büyük coşku yaşanmış ve insanlar uzun saatler boyunca bir arada eğlenmişti.
Roma Üniversitesi Kliniği'nden İmunolog Francesco Le Foche, koronavirüs enfeksiyonunun, Bergamo bölgesinde süratle yayılmasında söz konusu karşılaşmanın büyük etkisi olduğu görüşüne katılıyor. Le Foche, Bergamo'daki vaka sayısında, maçtan tam 14 gün sonra patlama yaşandığını hatırlatarak, virüsün kuluçka süresinin 14 güne kadar çıkabildiği düşünüldüğünde bunun da, ilgili iddiayı doğruladığını ifade ediyor.
İtalya'da ilk koronavirüs vakaları, ocak ayında başkent Roma'da bulunan iki Çinli turistte tespit edilmiş, ancak o tarihten sonra, virüsün 21 Şubat'ta ülkenin kuzeyinde görülmesine dek başka vaka olmamıştı. İtalya 74 bin 386 vaka ve 7 bin 500'den fazla ölümle koronavirüsün Avrupa'da en etkili olduğu ülke. İkinci sırada ise 47 bin 610 vaka ve 3 bin 400'den fazla ölümle İspanya bulunuyor.
(DW)
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