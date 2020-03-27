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İtalya'da koronavirüsü futbol mu yaydı?

İTALYA HABERLERİ  | 27.03.2020 20:18 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atalanta Bergamo-FC Valencia karşılaşmasının, İtalya'daki koronavirüs salgınının yayılmasında etkili olduğu öne sürülüyor.

İtalya'da koronavirüsü futbol mu yaydı?

19 Şubat tarihinde, İtalya'nın Atalanta Bergamo takımıyla İspanyol ekibi FC Valencia arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasının, koronavirüs salgınının İtalya ve İspanya'da hızla yayılmasında etkili olduğu öne sürüldü.

"ATALANTA-VALENCİA MAÇI BİYOLOJİK BOMBA"

Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori, söz konusu karşılaşmanın, virüsün bölgede yayılmasının sebeplerinden biri olduğuna inandığını açıkladı. Lombardiya bölgesinde yer alan Bergamo, İtalya'da 7 binden fazla koronavirüs vakası ve binden fazla ölümle, hastalığın en çok yayıldığı bölge.

Belediye Başkanı Gori, kentinin takımı Atalanta ile Valencia arasındaki maçı, "biyolojik bomba" olarak nitelendirerek, "O zaman virüsün Lombardiya'da yayıldığından haberimiz yoktu. Sadece stadyuma giden 44 bin taraftar değil, Bergamo’daki lokallerde ya da evlerde topluca maç seyredenler de virüsü birbirine bulaştırmış olabilir. Bu durumun da salgının yayılmasına katkı sağlamış olması mümkün" dedi.

MAÇI BERABER İZLEDİLER

Atalanta Bergamo'da bir futbolcu da koronavirüs pozitif Milano kentindeki ünlü Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Bergamo kentindeki bar ve restoran gibi kapalı mekanlarda çok sayıda futbolsever bir arada izlemişti. Atalanta takımında bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkmış olması, takımda Kovid-19 hastalığı yaşanabileceği endişesini yaratıyor.

YAYILMA HIZINI TEKİKLEDİ

Büyük başarı sonrasında gelen kutlamalar Uzmanlara göre de Atalanta-Valencia maçı, salgının bölgede yayılmasında tek etken olmasa da, yayılma hızını tetikledi. Özellikle Bergamo kentinin takımı Atalanta'nın Valencia'yı 4-1 mağlup ederek, tarihinde ilk defa katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura kalması sonucu kentte büyük coşku yaşanmış ve insanlar uzun saatler boyunca bir arada eğlenmişti.

MAÇTAN 14 GÜN SONRA PATLAMA YAŞANDI

Roma Üniversitesi Kliniği'nden İmunolog Francesco Le Foche, koronavirüs enfeksiyonunun, Bergamo bölgesinde süratle yayılmasında söz konusu karşılaşmanın büyük etkisi olduğu görüşüne katılıyor. Le Foche, Bergamo'daki vaka sayısında, maçtan tam 14 gün sonra patlama yaşandığını hatırlatarak, virüsün kuluçka süresinin 14 güne kadar çıkabildiği düşünüldüğünde bunun da, ilgili iddiayı doğruladığını ifade ediyor.

AVRUPA'DA EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN ÜLKE

İtalya'da ilk koronavirüs vakaları, ocak ayında başkent Roma'da bulunan iki Çinli turistte tespit edilmiş, ancak o tarihten sonra, virüsün 21 Şubat'ta ülkenin kuzeyinde görülmesine dek başka vaka olmamıştı. İtalya 74 bin 386 vaka ve 7 bin 500'den fazla ölümle koronavirüsün Avrupa'da en etkili olduğu ülke. İkinci sırada ise 47 bin 610 vaka ve 3 bin 400'den fazla ölümle İspanya bulunuyor.

(DW)


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yok yok Umreciler getirmiştir İtalya ya.. Türkiye'de de ilk vaka Avrupa' dan gelen biriydi. Dün bir Papaz Türkçe Dua ediyordu bir videoda. Altında da yüzlerce yorum vardı. Bir İmam yada herhangi bir Müslüman dua ettiğinde; " işimiz duaya kaldıysa" diye söze başlayan nekadar Atatürkçü Çağdaş Laik Vatandaş varsa, Papaz duaya başlayınca Hepsi biranda imana gelip İstavroz çıkartmaya başlamıştı..
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