İtalya'da Napoli - Inter maçı ertelendi!

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Napoli ile Inter'i karşı karşıya getirecek mücadele, koronavirüs tehlikesi nedeniyle ertelendi.
Napoli Valisi Marco Valentini, İtalya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümlerin çoğalması nedeniyle karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Öte yandan İtalya Kupası'nda bu gece oynanması planlanan Juventus - Milan karşılaşması da yine koronavirüs tehlikesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
Napoli ile Inter eşleşmesinin ilk ayağında Napoli, deplasmanda Inter'i 1-0 mağlup edip, avantajlı skoru almıştı.
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