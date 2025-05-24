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İtalya'da Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarında en az 39 kişi yaralandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2024-2025 sezonunda mutlu sona ulaşan Napoli takımının şampiyonluk kutlamalarında en az 39 kişinin yaralandığı bildirildi.

İtalya'da Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarında en az 39 kişi yaralandı
Emre Şen

Serie A'nın 38'inci ve son haftasında dün evinde ağırladığı Cagliari'yi 2-0 yenerek, en yakın rakibi Inter'in 1 puan önünde 82 puanla şampiyon olan Napoli'nin bu başarısı, kentte sabaha kadar kutlandı.

Lig tarihindeki 4'üncü, son 3 yılda ise elde edilen 2'inci şampiyonluk, kent farklı noktalarında büyük coşkuyla karşılandı.

Özellikle Napoli'yi Cagliari karşısında öne geçiren 42. dakikada Scot McTominay’ın golü ile 51. dakikada Romelu Lukaku'nun golleri sonrasında kentte çok sayıda meşale ve havai fişek patlatıldı.

EN AZ 39 KİŞİ YARALANDI

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İtalyan ANSA ajansının haberinde, dün gece boyunca süren kutlamalar sırasında çoğu havai fişek ve meşale kullanımından ya da çıkan kavgalar sebebiyle olmak üzere en az 39 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralananlar arasında bıçakla yaralananların da olduğu kaydedildi.

Yaralanma hadiselerinin dışında en az 10 hırsızlık ve soygun vakasının da yaşandığı bildirildi.

Bu arada yine kutlamalar sırasında kentteki "Trieste ve Trento Meydanı"nda yer alan "Carciofo (Enginar)" çeşmesinin tahribata uğradığı ve maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Ayrıca İtalyan basınında çıkan diğer haberlerde de kutlamalar sırasında hafif yaralanan 120 kişinin kentte oluşturulan sağlık noktalarından tıbbi destek aldığı ifade edildi.

Diğer yandan, Napoli takımının 26 Mayıs’ta şehirde kupa ile şampiyonluk turu atacağı ve kutlamaların pazartesi akşam geç saatlere kadar sürmesinin beklendiği aktarıldı.

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