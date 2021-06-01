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İtalya'da sezonun en iyisi Lukaku

01.06.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde sezonunun en değerli oyuncusu Romelu Lukaku seçildi.

İtalya'da sezonun en iyisi Lukaku

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2020-2021 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP), Inter forması giyen Romelu Lukaku seçildi.

Serie A'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, ligde 36 maçta 24 gol atan Belçikalı forvetin sezonun MVP'si seçildiği belirtildi.

Ligde en iyi kaleci Gianluigi Donnarumma (Milan), en iyi defans Cristian Romero (Atalanta), en iyi orta saha Nicolo Barella (Inter), en iyi forvet ise Cristiano Ronaldo (Juventus) oldu.

Inter, Serie A'da 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlamıştı.

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