Mynet Trend

Babasını öldürdü serbest kaldı!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 24.05.2019 12:05 | Son Güncelleme

İtalya'da kendisine, annesine ve babaannesine şiddet uygulayan babasını öldüren 19 yaşındaki Debora Sciacquatori, meşru müdafaada bulunduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından serbest bırakıldı

Babasını öldürdü serbest kaldı!

İtalya'nın başkenti Roma'ya bağlı Monterotondo ilçesinde, geçen pazar günü yaşanan olayda 19 yaşındaki Debora Sciacquatori, annesine, babaannesine ve kendisine şiddet uygulayan babasını boynundan bıçakladı. Eski bir boksör olan 41 yaşındaki Lorenzo Sciacquatori kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ÖNCE EV HAPSİNE ALINDI

Gözaltına alınan Deborah Sciacquatori ilk olarak kasıtlı cinayetle suçlanarak ev hapsine alındı. Ancak savcılık, Sciacquatori'nin ve tanıkların ifadeleri sonrası cinayetin meşru müdafaa amacıyla işlendiğine kanaat getirdi ve kasıtlı cinayet suçlaması 'orantısız meşru müdafaa' olarak değiştirildi. Savcılık talebiyle Sciacquatori yargılama süresince serbest bırakıldı.

"KIZIM BİZİ ÖLDÜRMESİNDEN KORKUYORDU"

İtalyan basınındaki haberlere göre tanıklar, Lorenzo Sciacquatori'nin yıllardır eşi, annesi ve kızına şiddet uyguladığını anlattı. Sciacquatori'nin aile içi şiddet ve kamu görevlisine mukavemet sebepli sicil kaydı da bulunuyordu.

2473729_a42fa6e9e2fe187d738d22fc06d54c22

SAVCI: SORUMLU, BİRAZ DA KURUMLAR

Deborah Sciacquatori'nin serbest bırakılması kararını imzalayan Tivoli Savcılığı, gelecek 2 hafta içinde davanın kapatılmasının talep edilebileceğini de belirtti. Tivoli Baş Savcısı Francesco Mendito, "Deborah'yı da annesini de önceden şikâyet etmedikleri için suçlayamayız. Sorumlu belki biraz da bizler, gerekli güveni kazanamayan kurumlarız" dedi. Savcı, Deborah Sciacquatori'nin babasını bıçaklamadan önce durması için yalvardığını ancak bunun işe yaramadığını da vurguladı.

"HAYATIM CEHENNEM GİBİYDİ"

Deborah Sciacquatori'nin savcılığa verdiği ifadenin bir kısmı İtalyan basını tarafından yayımlandı. Deborah Sciacquatori ifadesinde şunları söyledi: "Ben de annem de artık geleceğe inanmıyorduk. Bu yüzden hiç hastaneye ya da şikâyet etmeye gitmiyorduk. Hayatım çocukluğumdan beri hep bir cehennem gibiydi. Babamla ilgili hatırladığım tek güzel şey 6-8 yaşları arasındayken birlikte spor salonuna gitmemiz. Bana bıraktığı tek şey boks sevgisi… Derslerime çalışıp bir iş bulursam evden gidebilirim diye düşünüyordum. Aslında bunu daha önce de yapabilirdim ama ben olmazsam annemi ve babaannemi öldürmesinden korkuyordum."

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Yılan sokmasından dünyada her yıl kaç kişi ölüyor?Yılan sokmasından dünyada her yıl kaç kişi ölüyor?
Aşırı hız ve dikkatsizlik kazalarıAşırı hız ve dikkatsizlik kazaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
italya şiddet baba DEBORA SCİACQUATORİ

En Çok Okunan Trend Haberler

İzmir'de inanılmaz olay! Her şey bittikten sonra uyandırıldı

İzmir'de inanılmaz olay! Her şey bittikten sonra uyandırıldı

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL için tecavüz ettiler

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL için tecavüz ettiler

İzdivaç programıyla adını duyuran Naz Mila evlendi!

İzdivaç programıyla adını duyuran Naz Mila evlendi!

69 yıl sonra Türkiye'ye geldi! İşte ilk sözleri

69 yıl sonra Türkiye'ye geldi! İşte ilk sözleri

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlıktan çok önemli UFO açıklaması

Bakanlıktan çok önemli UFO açıklaması

Zelenskiy’e ‘Yeni Başlayanlar İçin Politika’ isimli çocuk kitabı hediye edildi

Zelenskiy’e ‘Yeni Başlayanlar İçin Politika’ isimli çocuk kitabı hediye edildi

İki kavun 280 bin liraya satıldı

İki kavun 280 bin liraya satıldı

Pendik'te İETT otobüsünün yaptığı kaza kamerada : 3 Yaralı

Pendik'teki otobüs kazası kamerada

Yılan sokmasından dünyada her yıl kaç kişi ölüyor?

Yılan sokmasından dünyada her yıl kaç kişi ölüyor?

Aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen kazalar kameralarda

Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.