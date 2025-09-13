SPOR

İtalya'da Türk düellosunda millilerimizin golleri arka arkaya geldi! Juventus-Inter maçına Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız damga vurdu...

Serie A dev derbisinde Juventus ile Inter karşı karşıya geliyor. İtalya’da haftanın maçında sahaya 2 Türk star imzalarını attı. Juventus’ta Kenan Yıldız ile Inter’de Hakan Çalhanoğlu attıkları harika gollerle geceye damga vurdu.

Serie A’daki JuventusInter derbisinde Türk yıldızlar damga vurdu. Karşılaşmada ilk gol 14.dakika dakikada Lloyd Kelly’nin golüyle Juventus’tan gelirken, Inter Hakan Çalhanoğlu ile cevap verdi.

HARİKA BİR GOL!

İtalya da Türk düellosunda millilerimizin golleri arka arkaya geldi! Juventus-Inter maçına Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız damga vurdu... 1

Dakikalar 31’i gösterdiğinde sahneye Hakan Çalhanoğlu çıktı. Inter’de orta sahanın bir diğer önemli isimlerinden Barella’nın pasıyla topla buluşan Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu sert bir vuruşla topu sağ direğin yanından ağlara yolladı. Çalhanoğlu’nun golü tribünlerden büyük alkış topladı.

İtalya da Türk düellosunda millilerimizin golleri arka arkaya geldi! Juventus-Inter maçına Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız damga vurdu... 2

KENAN YILDIZ COŞTURDU!

İtalya da Türk düellosunda millilerimizin golleri arka arkaya geldi! Juventus-Inter maçına Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız damga vurdu... 3

Türk düellosunda millilerimizin golleri arka arkaya geldi. Kenan Yıldız dakikalar 38’i gösterirken rakip ceza sahası dışından topu kontrol etti ve rakip kaleye nefis bir şut çıkararak takımını 2-1 öne geçirmeyi başardı.

İtalya da Türk düellosunda millilerimizin golleri arka arkaya geldi! Juventus-Inter maçına Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız damga vurdu... 4

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
