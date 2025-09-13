İtalya'da Türk düellosunda millilerimizin golleri arka arkaya geldi! Juventus-Inter maçına Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız damga vurdu...

Serie A’daki Juventus – Inter derbisinde Türk yıldızlar damga vurdu. Karşılaşmada ilk gol 14.dakika dakikada Lloyd Kelly’nin golüyle Juventus’tan gelirken, Inter Hakan Çalhanoğlu ile cevap verdi.

HARİKA BİR GOL!

Dakikalar 31’i gösterdiğinde sahneye Hakan Çalhanoğlu çıktı. Inter’de orta sahanın bir diğer önemli isimlerinden Barella’nın pasıyla topla buluşan Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu sert bir vuruşla topu sağ direğin yanından ağlara yolladı. Çalhanoğlu’nun golü tribünlerden büyük alkış topladı.

Karşılıklı goller! Önce Hakan şimdi de Kenan...pic.twitter.com/u4imsCCV38 — Mynet (@mynet) September 13, 2025

KENAN YILDIZ COŞTURDU!

Türk düellosunda millilerimizin golleri arka arkaya geldi. Kenan Yıldız dakikalar 38’i gösterirken rakip ceza sahası dışından topu kontrol etti ve rakip kaleye nefis bir şut çıkararak takımını 2-1 öne geçirmeyi başardı.