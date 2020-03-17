İtalya'daki Serra Yılmaz'dan açıklama geldi!

Yaşantısını İtalya'da sürdüren ve koronavirüs salgını sonrası sağlık durumu ve yaşantısı merak edilen oyuncu Serra Yılmaz, Instagram üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından genellikle projeleriyle ilgili paylaşımlarda bulunmayı tercih eden ve genelde paylaşımlarında esprili bir dil benimseyen Serra Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hem İtalya’daki son durumu paylaştı hem de sevenleriyle haberleşti.

Çektiği videoda sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Yılmaz, insanlardan izole bir yaşantı sürdürdüğünü ekledi. İtalya’da da yaşantının karantina dolayısıyla son derece sakin bir şekilde devam ettiğini ve temel ihtiyaçlar için sokağa çıktıklarını onun dışında evde kalınması gerektiğini ifade etti.

