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  4. İtalya'daki Serra Yılmaz'dan açıklama geldi!

İtalya'daki Serra Yılmaz'dan açıklama geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 08:50 | Son Güncelleme

Koranavirüsün yoğun olarak görüldüğü İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz'ın Türkiye'ye gelmek için başvuru yaptığı iddia ediliyordu. Yılmaz sağlık durumunu merak eden hayranları için bir video paylaştı.

Yaşantısını İtalya'da sürdüren ve koronavirüs salgını sonrası sağlık durumu ve yaşantısı merak edilen oyuncu Serra Yılmaz, Instagram üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından genellikle projeleriyle ilgili paylaşımlarda bulunmayı tercih eden ve genelde paylaşımlarında esprili bir dil benimseyen Serra Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hem İtalya’daki son durumu paylaştı hem de sevenleriyle haberleşti.

Çektiği videoda sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Yılmaz, insanlardan izole bir yaşantı sürdürdüğünü ekledi. İtalya’da da yaşantının karantina dolayısıyla son derece sakin bir şekilde devam ettiğini ve temel ihtiyaçlar için sokağa çıktıklarını onun dışında evde kalınması gerektiğini ifade etti.

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