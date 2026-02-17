İtalya'dan Fatih Terim'e özel telefon! İmparator kibarca reddetti!

Fiorentina ve Milan günlerinden bu yana İtalya'da her zaman büyük bir saygı gören ve "İmparator" lakabıyla anılan Fatih Terim, Çizme futbolunun zirvesindeki isimlerin de her zaman radarında.

Son olarak Yunanistan'da Panathinaikos'u çalıştıran ve şu sıralar dinlenme sürecinde olan 72 yaşındaki tecrübeli teknik adam, İtalya'dan gelen çok özel bir davetle gündeme geldi.

SPALLETTI'DEN BİZZAT TELEFON

Ünlü spor muhabiri ve yorumcusu Evren Göz, katıldığı yayında Fatih Terim ile ilgili çok çarpıcı bir detayı izleyicilerle paylaştı. Göz'ün aktardığı bilgilere göre; kariyeri başarılarla dolu olan İtalyan teknik direktör Luciano Spalletti, Fatih Terim ile bizzat iletişime geçerek kendisini onur konuğu olarak maça davet etti.

"HOCA TEŞEKKÜR ETTİ, GELEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Spalletti'nin bu özel ilgisi ve daveti karşısında büyük memnuniyet duyan Fatih Terim'in, kibarca teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

Evren Göz, o telefon trafiğini şu sözlerle özetledi:

"Spalletti, Fatih Hoca'yı maça davet etmiş. Fatih Hoca çok teşekkür etmiş ama gelemeyeceğini söylemiş. Kendisinin bu maçın özelinde konuşulmasını istemediğini ve yanlış anlaşılmaktan çekindiği için gelmemiş."

İki kurt hoca arasındaki bu sıcak diyalog, Fatih Terim'in İtalyan futbol camiasındaki yerinin ne kadar özel ve kalıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.