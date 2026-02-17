SPOR

İtalya'dan Fatih Terim'e özel telefon! İmparator kibarca reddetti!

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim'in İtalya'daki saygınlığı devam ediyor! Ünlü spor muhabiri Evren Göz'ün aktardığı son dakika kulis bilgisine göre; İtalyan teknik adam Luciano Spalletti, Fatih Terim'i özel olarak maça davet etti. Çizme'de her zaman el üstünde tutulan İmparator'un ise bu nazik daveti teşekkür ederek geri çevirdiği ortaya çıktı.

İtalya'dan Fatih Terim'e özel telefon! İmparator kibarca reddetti!
Emre Şen

Fiorentina ve Milan günlerinden bu yana İtalya'da her zaman büyük bir saygı gören ve "İmparator" lakabıyla anılan Fatih Terim, Çizme futbolunun zirvesindeki isimlerin de her zaman radarında.

Son olarak Yunanistan'da Panathinaikos'u çalıştıran ve şu sıralar dinlenme sürecinde olan 72 yaşındaki tecrübeli teknik adam, İtalya'dan gelen çok özel bir davetle gündeme geldi.

SPALLETTI'DEN BİZZAT TELEFON

İtalya dan Fatih Terim e özel telefon! İmparator kibarca reddetti! 1

Ünlü spor muhabiri ve yorumcusu Evren Göz, katıldığı yayında Fatih Terim ile ilgili çok çarpıcı bir detayı izleyicilerle paylaştı. Göz'ün aktardığı bilgilere göre; kariyeri başarılarla dolu olan İtalyan teknik direktör Luciano Spalletti, Fatih Terim ile bizzat iletişime geçerek kendisini onur konuğu olarak maça davet etti.

"HOCA TEŞEKKÜR ETTİ, GELEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

İtalya dan Fatih Terim e özel telefon! İmparator kibarca reddetti! 2

Spalletti'nin bu özel ilgisi ve daveti karşısında büyük memnuniyet duyan Fatih Terim'in, kibarca teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

Evren Göz, o telefon trafiğini şu sözlerle özetledi:

"Spalletti, Fatih Hoca'yı maça davet etmiş. Fatih Hoca çok teşekkür etmiş ama gelemeyeceğini söylemiş. Kendisinin bu maçın özelinde konuşulmasını istemediğini ve yanlış anlaşılmaktan çekindiği için gelmemiş."

İki kurt hoca arasındaki bu sıcak diyalog, Fatih Terim'in İtalyan futbol camiasındaki yerinin ne kadar özel ve kalıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

