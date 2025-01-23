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İtalya'dan gelen haber Galatasaray'ın planlarını altüst etti! Transfer imzaya kalmıştı ama...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.01.2025 17:34
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Trendyol Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan farkla önünde lider konumda yer alan Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda sağ bek arayışlarını sürdüren sarı - kırmızılılar Milan'ın Brezilyalı beki Emerson Royal ile sadece imzaya kalmıştı. Ancak İtalya'dan gelen son dakika haberi Cimbom'un planlarını suya düşürdü. İşte detaylar...

İtalya'dan gelen haber Galatasaray'ın planlarını altüst etti! Transfer imzaya kalmıştı ama...

Sezon başında kurulan iddialı kadroyu kış transfer döneminde güçlendirmek isteyen Galatasaray, bu doğrultuda aradığı sağ beki İtalya'da bulmuştu ancak gelen kötü haber planları altüst etti.

TRANSFERDE SONA GELİNMİŞTİ

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ısrarla istediği bilinen Milan'ın sol beki Emerson Royal transferinde sona gelindiğini İtalyan basını kaleme almıştı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

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Ancak, dün akşam Milan'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Girona ile oynadığı mücadelenin ilk dakikalarında yaşanan bir talihsizlik sarı - kırmızılıların planını suya düşürdü. Brezilyalı sağ bek 4. dakikada yaşadığı sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi.

3 AY YOK

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Relevo'da çıkan habere göre, başarılı sağ bek oyuncusu yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak. Brezilyalı oyuncunun yaşanan bu talihsizliğin ardından Ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalinin düştüğü belirtildi.

BU SEZON EMERSON ROYAL

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Brezilyalı sağ bek Emerson Royal, bu sezon Milan ile 25 maça çıktı ve 1863 dakika sahada kaldı.

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig galatasaray
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