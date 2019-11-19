İtalya, Ermenistan'a acımadı! İtalya 9 - Ermenistan 1 (Maç sonucu)

EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda İtalya ile Ermenistan karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 8. dakikasında Immobile öne geçen İtalya, 9. dakikda Zaniolo ile farkı 2'ye çıkardı. Nicolo Barella 29. dakikada skoru 3-0'a getirdi.
İlk yarıda son sözü 33. dakikada Immobile söyledi ve İtalya, Ermenistan karşısında ilk devreyi 4-0 önde kapattı.
Dakikalar 64'ü gösterdiğinde sahneye bir kez daha Nicolo Zaniolo çıktı ve durumu 5-0 yaptı.
Alessio Romagnoli 72. dakikada attığı golle farkı daha da açtı. İtalya, 75. dakikada Jorginho ile skoru 7-0'a getirdi. Orsolini 77. dakikada farkı 8'e kadar yükseltti.
Ermenistan 79. dakikada Babayan ile bir gol buldu. Son sözü 81. dakikada Chiesa söyledi ve İtalya, Ermenistan'ı 9-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte İtalya 10'da 10 yaptı ve grubu 30 puanla tamamladı. Ermenistan ise 10 puanda kaldı.
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