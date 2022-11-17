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İtalya, EURO 2032'ye ev sahipliği için UEFA'ya adaylık dosyasını sundu

17.11.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ev sahipliği için UEFA'ya adaylık dosyasını verdi.

İtalya, EURO 2032'ye ev sahipliği için UEFA'ya adaylık dosyasını sundu

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, EURO 2032'de ev sahibi olmak için İtalya'nın ön teklif dosyasının aktarım sürecinin başarılı şekilde tamamlandığı belirtildi.

İtalya'nın ön teklif dosyasında; Roma, Milano, Torino, Verona, Cenova, Bolonya, Floransa, Napoli, Bari, Cagliari ve Palermo olmak üzere 11 kentin yer aldığı ifade edilen açıklamada, adaylık için gerekli nihai teklif dosyasının hazırlıklarının, 10 aday şehrin kesinleştirilip UEFA'ya sunulacağı 12 Nisan 2023 tarihine kadar süreceği kaydedildi.

FIGC açıklamasında, UEFA İcra Komitesi'nin, Eylül-Ekim 2023 döneminde, ev sahipliği yapacak ülkeyi açıklayacağı bildirildi.

  • İtalya, Türkiye'nin yeni statlarının farkında

FIGC Başkanı Gabriele Gravina, 7 Kasım'da Milano'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Türkiye'nin halihazırda yeni statlara sahip olduğuna işaret ederek, "2032'de çağa ayak uydurmamızı sağlayacak yapıları şimdiden projelendirmek zorunda olduğumuz için buna uygun yasal mevzuatlar gerekecek. Rakibimizin (Türkiye) statları var, bizim ise projelerimiz ve fikirlerimiz var. Onların 2022 tarihli tesisleri var. Biz ise 2032 tarihli yapılara sahip olmalıyız ki seçimi yapacak olanları, adaylığımız konusunda zorlayabilelim." ifadelerini kullanmıştı.

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