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İtalya Futbol Federasyonu, spor aktivitelerini durdurdu!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 18.05.2020 20:59 | Son Güncelleme

İtalya Futbol Federasyonu, spor aktivitelerinin durdurulması kararının 14 Haziran'a kadar uzatıldığını açıkladı.

İtalya Futbol Federasyonu, spor aktivitelerini durdurdu!

İtalya'da tüm spor faaliyetleri 14 Haziran'a kadar başlamayacak. Ülke, normalleşme adımlarında bir üst seviye olarak futbol takımlarına toplu halde antrenman yapma izni vermeyi planlıyordu.

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