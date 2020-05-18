İtalya Futbol Federasyonu, spor aktivitelerini durdurdu!

İtalya'da tüm spor faaliyetleri 14 Haziran'a kadar başlamayacak. Ülke, normalleşme adımlarında bir üst seviye olarak futbol takımlarına toplu halde antrenman yapma izni vermeyi planlıyordu.
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