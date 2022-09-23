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İtalya İngiltere'yi tek golle yıktı! İngiltere küme düştü

23.09.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. A Ligi 3. grup maçında grubun iki güçlü ekibi İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Mücadele İtalya'nın tek gollü üstünlüğü ile sona ererken bu sonuçla İngiltere bir alt lige düşmüş oldu.

İtalya İngiltere'yi tek golle yıktı! İngiltere küme düştü

UEFA Uluslar A Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3. Grubu'un sonucu en merak edilen maçında iki güçlü ekip İtalya ve İngiltere karşı karşıya geldi. İngiltere'nin lig düşmemek için çıktığı maçta İtalya rakibini 1-0 mağlup etti.

İNGİLTERE KÜME DÜŞTÜ!

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Karşılaşmanın tek golü mücadelenin 68. dakikasında Raspadori'den geldi. Bu sonucun ardından İngiltere grupta çıktığı 5 karşılaşmada da galibiyet alamazken topladığı 2 puanla A Ligi'ne veda etti, İtalya puanını 8'e yükselterek liderlik şansını son maça taşırken, 10 puanlı lider Macaristan'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

İngiltere gruptaki 6. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek, İtalya'nın rakibini ise Macaristan.

İTALYA-İNGİLTERE İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Bonucci, Acerbi, Toloi, Di Lorenzo, DiMarco, Cristante, Jorginho, Barella, Raspadori, Scamacca.

İngiltere: Pope, Reece James, Dier, Maguire, Kyle Walker, Bellingham, Rice, Foden, Sterling, Saka, Kane.

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